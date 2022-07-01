سواريش يعلق على تلاحم المباريات في مصر

علق البرتغالي ريكاردو سواريس، المدرب الجديد لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، على تماسك المباريات والضغط على النادي.

أعلن النادي الأهلي، أمس الخميس، أن ريكاردو سواريز تولى المهام الفنية لفريق كرة القدم الأول لمدة موسمين، إضافة إلى باقي الموسم الحالي.

قال سواريز في تصريحات خلال مؤتمره الصحفي لعرضه “المدرب غير القادر على الضغط عليه لن يكون قادراً على أن يصبح مدرباً”.

وتابع “الضغط طبيعي في المباريات، وكنا هنا للفوز في كل مباراة، ولم نأت إلى هنا إلا للفوز”.

وتابع “طموحنا أن نلعب بشكل أفضل من المنافسين، لكن لعب مباراة كل 3 أيام سيؤخر التحسن”.

يستعد الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي لمواجهة نظيره بتروجيت، غدا السبت، في ذهاب نصف نهائي كأس مصر من النسخة الماضية.