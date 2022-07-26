سواريش يعلن قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الدوري

كشف ريكاردو سواريس، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عن قائمة المارد الأحمر للمباراة القادمة أمام نادي مصر المقاصة في منافسات الدوري المصري الممتاز.

يبدأ موعد مباراة الأهلي والجونة يوم غد الأحد 27 يوليو الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة.

كما تنطلق مباراة المارد الأحمر ضد فريق الفيومي في تمام الساعة 1000 بتوقيت مكة المكرمة.

وتأتي مباراة الأهلي ومصر المقاصة ضمن اليوم السادس والعشرين من الدوري المصري.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة تطهير مصر على النحو التالي

حراسة المرمى محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبرت

المدافعون متولي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمود وحيد حمدي فتحي، لاعب وسط وليد سليمان، عليو ديانج، حمدي فتحي، أفشة، علي معلول، محمد محمود، كريم فؤاد، لويس ميشيسوني، أحمد عبد القادر، محمد هاني، محمد. فجري، زياد طارق

الهجوم حسام حسن

القناة التي تبث مباراة بين الأهلي ومصر المقاصة

تُذاع مباراة الأهلي ومصر المقاصة المقرر إقامتها على ملعب “المقاولون العرب” على قناة أون تايم سبورت.

أون تايم سبورت هي المذيع الوحيد الحصري للبطولة المحلية في العالم العربي والشرق الأوسط.

موقف الفريقين قبل مباراة الغد

ويأتي الأهلي إلى هذه المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول الدوري الممتاز برصيد 51 نقطة من 24 مباراة

وخاض الأهلي 24 مباراة هذا الموسم وحقق 15 مباراة وخسر 3 وتعادل 6 مرات.

ويحتل مصر المقاصة المركز الثامن عشر والأخير في الدوري المصري بـ11 مباراة من أصل 26 مباراة.

وحقق مصر المقاصة مباراتين فقط لكنه خسر 15 مباراة وتعادل 9 مرات.