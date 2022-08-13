سواريش يمنح الضوء الأحضر لرحيل 7 لاعبين عن الأهلي

تم وضع المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم، بشكل نهائي على قائمة أولئك الذين سيغادرون القلعة الحمراء خلال صيف التعاقدات الحالي.

وكشفت تقارير صحفية في الساعات القليلة من اليوم السبت عن 7 لاعبين اقتربوا من مغادرة صفوف القلعة الحمراء في الصيف المقبل ميركاتو.

وذكرت التقارير أن 7 لاعبين هم “لويس ميشيسوني وأليو ديانج ومحمود وحيد ومحمد محمود ومحمود متولي ووليد سليمان وصلاح محسن”.

حسم النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب موقفه النهائي على رحيل الدولي عمرو السولية نجم فريق كرة القدم الأول بالقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تلقيه عددًا كبيرًا من اللاعبين. عروض خارجية.

وأكدت تقارير صحفية في الساعات الأولى من يوم السبت، أن عمرو السولية اتصل بالفعل بمسؤولي الأهلي وأخبرهم عن العرض المقدم له، لكن الإدارة الحمراء رفضت بشكل قاطع الاستقالة. . لاستمرارها في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي ترى أن عمرو السولية هو حصر الركائز والعناصر الأساسية في صفوف الفريق الأحمر طوال المواسم الماضية، الأمر الذي من أجله رفض بشكل قاطع قرار رحيل عملاق القاهرة. إضافة إلى قلة اللاعبين في الفريق في هذا المركز.