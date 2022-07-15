سواريش ينهي أزمة محمد شريف في الأهلي على طريقة كيروش

قرر البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تغيير موقف محمد شريف مهاجم الفريق للمباريات القادمة.

ويأتي قرار سواريس بتغيير موقف محمد شريف للاعتماد على اللاعب في المباراة المقبلة بدلاً من الجلوس على مقاعد البدلاء، بعد تألق حسام حسن أمام فيوتشر في المباراة الأخيرة.

ويفكر سواريس في تغيير مركز محمد شريف من مركز إلى الأمام إلى المشاركة في وسط الجناح الأيمن، لامتصاص غضب اللاعب الذي لا يشارك بشكل أساسي من جانب واحد، وتعويض الغيابات العديدة في هذا المركز خلال الفترة. تيار.

وكان كارلوس كيروش، المدير الفني السابق للمنتخب المصري، قد سبق له أن دفع محمد شريف في نفس المركز سواء على اليمين أو اليسار.

يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق بيراميدز غدا السبت في مباراة قوية لليوم الخامس والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.