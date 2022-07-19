سواريش يهدد نجم الأهلي بالاستبعاد.. طالع التفاصيل

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، هدد ريد ستار بالإقصاء.

وقال شبانة، في برنامجه التلفزيوني، إن محلل الأداء أرسل فيديو مدته 5 دقائق لكل لاعب شارك في لقاء بيراميدز.

وأوضح أن الفيديو تضمن الأخطاء التي ارتكبها كل لاعب، حيث تم إرفاق بعض التعليمات من محلل الأداء والمطور لمعالجة هذه الأخطاء.

وتابع “سواريس هاجم اللاعبين خلال الجلسة وشدد على أن ذلك لا يمكن أن يحدث لفريق هواة من اللاعبين، سواء في التمركز أو في الاستقبال والاستقبال والانتشار على أرض الملعب”.

وأضاف “البرتغالي أكد عدم التشجيع وعدم الالتزام بالتعليمات الفنية”، قائلاً “لم يستمع أي لاعب إلى مؤتمري الفني، ولم يطبق أي عبارة منه على أرض الملعب”.

وتابع “عمرو السولية هو اللاعب الأكثر سخونة من سواريس وهدد باستبعاده من حساباته الفنية إذا استمرت هذه الأخطاء الفردية”.

وختمت “طلب من السولية ة الأخطاء في ملخص الفيديو، ولديه فرصة أخيرة لتصحيح أخطائه قبل منعه من حساباته للفترة المقبلة”.