سواريش يوجه رسائل نارية للاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك..طالع التفاصيل

حرص البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب الفريق الأول لنادي الأهلي لكرة القدم، على إرسال الرسائل الأخيرة إلى العباقرة الحمر قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر للموسم 2022/2022.

وفي بداية حديثه مع اللاعبين، دعا سواريس إلى نسيان مباراة بيراميدز الأخيرة والخسارة بهدفين دون رد، مما يبرز ضرورة التركيز على مباراة الليلة ضد الزمالك والفوز باللقب المحلي.

وطمأن سواريس اللاعبين بثقته الكاملة بقدراتهم وقدرتهم الفنية والبدنية على تجاوز المرحلة الصعبة الحالية،

وأشار لهم إلى أنه شهد العديد من تلك اللقاءات للأهلي وتمكن من الفوز فيها بفضل الروح العظيمة والقتال داخل المستطيل الأخضر.

وشدد سواريز للاعبي العبقري الأحمر على ضرورة مصالحة الجماهير والإدارة الحمراء عند التتويج باللقب أمام الزمالك.

كما أكد أنه الحل الأمثل للخروج من اللحظة الصعبة الحالية وسيعيد ثقة الجميع بالفوز ببطولة الدوري هذا الموسم.

موعد مباراة الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر

ينطلق موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، اليوم الخميس 21 يوليو، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

كما يذاع اجتماع القطبين في تمام الساعة العاشرة بتوقيت السعودية وقطر ولكن في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت الامارات ودبي وأبوظبي.

وتسعة ليلاً، ولكن بتوقيت تونس والجزائر والأردن والسودان وجنوب إفريقيا.

تعليق المباراة بين مركزي كرة القدم المصريين في نهائي كأس مصر

وفي رياضة، أعلنت سلسلة القنوات تعليق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

مدحت شلبى يعلق على المباراة من خلال القناة الصوتية الأولى

في المقابل يعلق بلال علام على أحداث اللقاء عبر القناة الصوتية الثانية.