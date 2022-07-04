سواريش يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة في الدوري

أعلن البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب الفريق الأول بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق التحضيري لمواجهة الجونة، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبرت، محمود متولي، رامي ربيعة، حمدي فتحي، حسام حسن، محمد شريف، وليد سليمان، أيمن أشرف، عليو ديانج، عمرو السولية، صلاح محسن، محمد مجدي أفشة، علي معلول، محمد محمود، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، محمد هاني وأحمد نبيل كوكا، محمد أشرف وزياد طارق.

وفي سياق متصل أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم، موعد عودة أحمد عبد القادر لاعب وسط الفريق المهاجم، للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة.

وأكد أبو عبلة، في حديثه للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن أحمد عبد القادر، لاعب الفريق، يدير بانتظام برنامجه التأهيلي، وأنه سيشارك في تدريب جماعي خلال أسبوع.

وأوضح أن عبد القادر يواصل اليوم برنامجه التأهيلي وهو يجري حول الملعب ويطبق بعض الفقرات تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي.