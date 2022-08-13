سواريش يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاصة في كأس مصر

أعلن البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة المنتخبين التحضيري لمباراة الإقصاء لمصر في دور الـ16 لكأس مصر، والتي ستقام غدا الأحد مساءا. ملعب الأهلي.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي

حراسة المرمى علي لطفي، مصطفى شوبرت، حمزة علاء

خطوط الدفاع محمود متولي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمد ناصر، كريم فؤاد، محمد هاني، محمد شرقية، محمد أشرف.

خط الوسط عليو ديانج، محمد محمود، لويس ميكسيسوني، أحمد سيد عبد النبي، محمد فخري، زياد طارق، ميدو نبيل.

المهاجمون حسام حسن، أحمد سيد غريب، صلاح محسن

📋 | قائمة فريقنا لمواجهة مصر في منافسات كأس مصر 🦅✌️✊# يلا_اهلي pic.twitter.com/AkQWMBqjrF

– نادي الأهلي 🏡 (AlAhly) 13 أغسطس 2022

واختتم الأهلي، ظهر اليوم، تدريباته التمهيدية لتخليص مصر على ملعب تاتش، وقبل بدء التدريبات عقد المدرب ريكاردو سواريز مؤتمرا بالفيديو مع اللاعبين لمناقشة كافة الجوانب الفنية والتكتيكية للبطولة. حزب التعويض.

وشارك كل من أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكه في تدريبات الفريق التمهيدية للتطهير، بعد تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما.