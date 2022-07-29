سوبر فرنسا.. مفاجأة “وحيدة” فِيْ قائمة باريس سان جيرمان أمام نانت

أعلن المدرب الفرنسي كريستوف جاليت، اليوم الجمعة، قائمة الفريق الأول لكرة القدم فِيْ باريس سان جيرمان ضد نانت، عَنّْدما يلتقي الفريقان فِيْ نهائي كأس السوبر الفرنسي 2022.

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ويخوض باريس سان جيرمان نهائي كأس السوبر، بعد فوزه بلقب الدوري الفرنسي مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، فِيْ موسم 2022-2022، فِيْما يشارك نانت، بعد فوزه بكأس فرنسا فِيْ نفس الموسم.

سوبر فرانس … مفاجأة “فقط” فِيْ قائمة باريس سان جيرمان ضد نانت

كشف نادي العاصمة الفرنسية باريس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، القائمة التي يلعب فِيْها فريق كرة القدم الأول، مباراة نانت التي طال انتظارها.

بعد ذلك نعرض لكَمْ فِيْ “سعودي سبورت” القائمة الرسمية لباريس سان جيرمان

حراس المرمى دوناروما، نافاس، ريكو

الدفاع حكيمي، كيمبيمبي، راموس، ماركينيوس، مينديز، بيرنات، بيريرا، ديالو.

خط الوسط فِيْراتي، باريديس، دانيلو، جاي، كاليموندو، موكيلي، فِيْتينها، وارين إيمري

المهاجمون ميسي، نيمار، إيكاردي، سارابيا

المفاجأة الوحيدة التي شهدها باريس سان جيرمان ضد نانت كانت غياب الفرنسي كيليان مبابي بسبب الإيقاف.

يشار إلَّى أن باريس سان جيرمان سيواجه نانت الأحد المقبل 31 يوليو 2022 الساعة 900 مساء بتوقيت مكة المكرمة.