سوبر لوسيل| الهلال ضد الزمالك.. التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الكروي الأول لنادي الهلال لمواجهة الزمالك، مساء غد الخميس، فِيْ مباراة كأس السوبر لوسيل 2022 التي تجمع بين أبطال الدوري السعودي والمصري.

وتقام مباراة الهلال والزمالك فِيْ تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة التي ستستضيف نهائي مونديال قطر 2022.

كأس لوسيل المكبر | نجم الهلال يتفوق على الزمالك “التونسي” ويفاجئ الدوسري

تشكيل الهلال المتوقع.

يتوقع أن يشكل الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الهلال، التشكيل التالي فِيْ مباراة الزمالك.

الحارس عبدالله المعيوف

خطوط الدفاع ناصر الدوسري، محمد جفالي، علي البلاحي، سعود عبد الحميد

الشافت سلمان الفراج، غوستافو كويلار

خط الوسط المهاجم سالم الدوسري، ماثيوز بيريرا، موسى ماريغا

مهاجم الوسط أوديون إيغالو

اقرأ أيضا لوسيل .. قِصَّة سوبر الهلال وملعب الزمالك قبل المونديال

تاريخ اشتباكات الهلال والزمالك

وسبق أن واجه الهلال الزمالك فِيْ 5 مباريات سابقة شهدت فوز الهلال على الزمالك 3 انتصارات وتعادل الفريقين فِيْ مختلف المسابقات.

اللقاء الأول بين الهلال والزمالك كان فِيْ الجولة الثالثة من دوري أبطال العرب 2004، حيث فاز الهلال بهدفِيْن نظيفِيْن من سامي الجابر وتراوري، ثم تعادل الفريقان فِيْ مباراة الإياب بهدف. لنفسه، وسجل جاتو سيسي هدف الهلال، فِيْما سجل حازم إمام هدف الزمالك.

اقرأ أيضا منافس الهلال فِيْ كأس لوسيل .. هداف الزمالك مرعب ومعجزة مصرية خالدة.

واستؤنفت مباراة الهلال والزمالك فِيْ مباراة تحديد المركز الثالث فِيْ دوري أبطال العرب 2004، فِيْما نجح الزمالك فِيْ الفوز بالميدالية البرونزية، بفوزه على الهلال 3-0، وسجل ثنائية الهلال. الهلال “محمد الشلهُوب، أحمد الصويلح “خلال توقيع هاتريك الزمالك. احمد صالح وبشير الطبيعي ومحمد صديق.

وفِيْ مباراة ودية بين الفريقين عام 2015 على ملعب الأمير فِيْصل بن فهد، تغلب الزمالك على الهلال بهدفِيْن غير عودة، وسجل ثنائية الزمالك “أحمد عيد وأحمد علي”.

وعَنّْ المباراة الأخيرة بين الهلال والزمالك، كانت على ملعب جامعة الملك سعود فِيْ أكتوبر 2022، فِيْ مباراة كأس السوبر السعودي المصري، وانتهت المباراة بفوز الزمالك باللقب على حساب الهلال بنتيجة. بنتيجة 1-2، وسجل عمر خربين هدف الهلال، فِيْما وقع حمدي على النقاز وكابونجو كاسونجو فِيْ ثنائية الزمالك.

قنوات الناقل

وتنقل مباراة الهلال والزمالك فِيْ كأس سوبر لوسيل على قنوات “السعودية الرياضية، كأس قطر 1، كأس قطر 2، قناة بي إن سبورتس المفتوحة، أون تايم سبورتس”.

وعلق على المباراة حسين العيدروس على شاشة قناة بي إن سبورتس وخليل البلوشي وأحمد الطيب عبر قنوات الكاس القطرية وحاتم بطيشة ومدحت شلبى عبر قنوات أون تايم سبورتس.

7 حقائق مهمة عَنّْ كأس لوسيل بين الهلال والزمالك

الافراج مرة أخرى

ويدير المباراة فريق تحكيم برئاسة القطري الدولي عبد الرحمن الجاسم يساعده “طالب سالم المري وسعود أحمد المقالح” وسلمان فلاحي حكَمًْا رابعًا وعبدالله علي العذبة “الحكَمْ الهارب”. وخالد عايد خلف “الحكَمْ المساعد”.

أنظر أيضا..

حكَمْ سوبر لوسيل … وجه نهائي المونديال وشهد الهلال العالمي

سوبر لوسيل | دياز يكشف الفرق بين الهلال والزمالك .. يكشف الأدوار