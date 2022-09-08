سوبر لوسيل| الهلال يهدي قميصه لرئيس الاتحاد القطري

قدم مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، القميص الأول لفريق كرة القدم بالنادي لرئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، على هامش حضوره التدريبات. الفريق اليوم فِيْ لوسيل. ملعب.

وأعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث فِيْ قطر، إقامة مباراة بين أبطال الدوريين السعودي والمصري، على استاد لوسيل، الذي سيستضيف نهائي مونديال 2022، والذي سيقام مساء اليوم فِيْ تمام الساعة 9 مساءً من مكة المكرمة.

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توج الهلال بالدوري السعودي للمحترفِيْن 2022-2022، بعد منافسة شرسة مع الاتحاد، فِيْما فاز الزمالك بالبطولة المحلية، بعد موسم هُو الأطول فِيْ الملاعب المصرية.

وفِيْ السياق ذاته، أنهى أول فريق كرة قدم لنادي الهلال استعداداته الميدانية لمواجهة نظيره المصري الزمالك فِيْ كأس السوبر لوسيل.

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