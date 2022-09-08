سوبر لوسيل| دياز يكشف الفارق بين الهلال والزمالك.. كشف الأوراق

عبر الأرجنتيني رامون دياز، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، عَنّْ سعادته بمشاركة الأزرق فِيْ كأس السوبر لوسيل، مؤكداً إصرار الفريق على التتويج باللقب.

ويواجه الهلال نظيره المصري الزمالك فِيْ مباراة كأس السوبر فِيْ لوسيل الساعة 9 مساء يوم غد “الجمعة” بتوقيت مكة المكرمة، والتي تجمع بطلي الدوري السعودي والمصري، على ملعب لوسيل الذي سيستضيف المباراة الأخيرة لمونديال قطر 2022. كوب.

7 حقائق مهمة عَنّْ كأس لوسيل بين الهلال والزمالك

وقال دياز، خلال المؤتمر الصحفِيْ لمباراة الهلال والزمالك، إن أدوار الفريقين مكشوفة وتعارف الفريقين، مؤكدًا أن المباراة ستجلب الكثير من المرح والإثارة.

وقال دياز عَنّْ الزمالك “إنه فريق جيد وبطل الدوري المصري، ويعتمد على 5 لاعبين خلفه، على عكس الهلال”.

وعلق دياز على المقارنة بين الهلال والزمالك، ومواجهة الهلال مع الأهلي المصري فِيْ مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية 2022، والتي انتهت بخسارة الهلال بأربعة نظيفة، قائلا الظروف الخاصة وخاصة البطاقات الحمراء ولكن الوضع مختلف فِيْ مباراة غدا نتوقع عرضا جيدا “.

وأعرب دياز عَنّْ سعادته بمدرب الهلال وقال إنه فخور بالإشراف على فريق يتكون فِيْ الغالب من لاعبين دوليين.

من جهته، أكد حارس مرمى الهلال عبدالله المعيوف، أنه سعيد بخوض المباراة فِيْ أحد ملاعب المونديال، معربا عَنّْ تمنياتنا بأن يكون لاعبي الهلال على قدر المهمة. أن الفريق سيقدم مستوى جيد وسيحرص على احترام الخصم أثناء المباراة.

أنظر أيضا..

كأس لوسيل | نجم الهلال يتفوق على الزمالك “التونسي” ويفاجئ الدوسري

تابعوا نتائج المباراة دقيقة بدقيقة مع سعودي سبورت