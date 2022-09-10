أبرزت الصحف الرياضية العالمية، فوز فريق الهلال الأول لكرة القدم لنادي الهلال، أمس الجمعة، على شقيقه الزمالك من مصر، بركلات الترجيح (4-1)، بعد تعادل إيجابي، بهدف منه، فِيْ مباراة وحدتهم. فِيْ نهائي كأس السوبر لوسيل.

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استطاع الهلال أن يخرج سريعا عبر المهاجم النيجيري أوديون إيغالو فِيْ الدقيقة 18، قبل أن يتعادل الزمالك المصري من أحمد سيد زيزو ​​فِيْ الدقيقة 33، ثم استمرت المواجهة بركلات الترجيح بطولة الحارس عبد الله المعيوف. تسجيل سالم الدوسري وإيغالو ولوتشيانو فِيْتو وأندريه كاريو.

سوبر لوسيل .. ماذا قالت الصحف العالمية عَنّْ فوز الهلال على الزمالك

اهتمت الصحف الرياضية العالمية، اليوم السبت، بأحداث مباراة الهلال والزمالك، خاصة وأن المباراة جرت على ملعب “لوسيل” الذي يستضيف نهائي مونديال قطر 2022، بمساعدة 80.000 متفرج. .

وفِيْ السطور التالية نستعرض لكَمْ فِيْ “السعودية الرياضية” ما قالته بعض الصحف العالمية عَنّْ فوز الهلال على الزمالك

وأوضحت صحيفة “آس” الإسبانية، أن الهلال انتصر على الزمالك أمام 78 ألف متفرج، فِيْ ملعب يستضيف نهائي مونديال 2022، حيث أقيمت المباراة فِيْ إطار استعدادات قطر لكأس العالم.

– صحيفة “الكوميرسيو” البيروفِيْة أفادت أنباء أن كاريلو سجل ركلة الجزاء الحاسمة لصالح الهلال، مضيفة أن البيروفِيْ تمكن من إضافة لقب جديد إلَّى رقمه القياسي مع النادي السعودي بعد فوزه على الزمالك.

وركزت صحيفة “أولي” الأرجنتينية، على ظهُور عدد كبير من الجماهِيْر الأرجنتينية على ملعب لوسيل، فِيْ المباراة التي فاز فِيْها مواطنه رامون دياز مع لوتشيانو فِيْتو.

صحيفة “Pulse” النيجيرية بالطبع أبرز أداء أوديون إيغالو أكثر من غيره، واصفًا أدائه بـ “السحري”. كَمْا أشار إلَّى أن لوسيل أحد ملاعب المونديال الثمانية تستضيف مباريات المونديال فِيْ قطر.