سوبر لوسيل| 6 “محظورات” تهدد جماهِيْر الهلال والزمالك

كشف منظمو الكلاسيك العربي الكبير بين الهلال والزمالك، فِيْ كأس سوبر لوسيل، عَنّْ 6 حالات إيقاف أمام الجماهِيْر التي ستحضر المباراة.

وأعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، إقامة مباراة بين أبطال الدوريين السعودي والمصري، على ملعب لوسيل، الذي سيستضيف نهائي مونديال “الدوحة 2022”.

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توج الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفِيْن 2022-2022، بعد منافسة شرسة مع الاتحاد، فِيْما فاز الزمالك بالبطولة المحلية، فِيْ موسم يعد الأطول فِيْ الملاعب المصرية.

وفِيْما يلي قائمة الإيقاف فِيْ “استاد لوسيل” قبل مباراة الهلال والزمالك

– الطعام و الشراب.

زجاجات المياه البلاستيكية.

أجهزة التسجيل وأجهزة التلفزيون.

شحن معدات يزيد حجمها عَنّْ (8 × 16) سم.

– ولاعات وسجائر.

– الليزر والإنارة ومكبرات الصوت.

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أي مشجع يخالف هذه المحظورات خلال مباراة الهلال والزمالك القادمة سيكون عرضة للمساءلة القانونية.