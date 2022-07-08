سوبر مصري إماراتي يجمع بين الزمالك والعين.. طالع التفاصيل

كشفت تقارير إعلامية أن مباراة السوبر المصري الإماراتي بين فريق كرة القدم الأول لنادي الزمالك ونظيره الإماراتي العين ستقام خلال الموسم المقبل.

وذكرت تقارير أن الفائز في مباراة السوبر المصري الإماراتي سيحصل على 7 ملايين درهم.

وذكرت التقارير أن مكان وزمان المباراة التي ستجمع فريقي الزمالك والعين لم تتحدد بعد.

توج الفريق الكروي الأول لنادي العين بلقب الدوري الإماراتي الموسم الماضي 2022-2022.

يستعد الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك لمواجهة نظيره من المقاولون العرب، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

تقام المباراة يوم الثلاثاء 12 يوليو.