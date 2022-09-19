سوريا تخفض سعر الصرف الرسمي للعملة إلَّى 3015 ليرة للدولار

قال مصرف سوريا المركزي، فِيْ بيان، اليوم الاثنين، إنه خفض سعر الصرف الرسمي إلَّى 3015 ليرة للدولار،

بينما بلغ السعر فِيْ السوق السوداء المستخدمة فِيْ معظم الأنشطة الاقتصادية نحو 4440 جنيهاً.

كان السعر الرسمي للجنيه قبل الخفض 2814 للدولار.

مع الانخفاض الذي حققه البنك المركزي اليوم، ستكون العملة السورية قد فقدت نحو سبعة فِيْ المائة من قيمتها.

بعد أن أصيب بالشلل منذ أكثر من عقد من الحرب، أصبح الاقتصاد السوري يعتمد بشكل متزايد على الدولار حيث يحاول السكان حماية أنفسهم من انخفاض قيمة العملة والتضخم.

أدى انهِيْار الليرة إلَّى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وفاقم المصاعب، بينما يكافح السوريون لشراء الطعام والكهرباء والضروريات الأخرى.

يتم استخدام سعر الصرف الرسمي للمعاملات الرسمية ولأغراض التبادلات المحدودة نسبيًا التي تقوم بها الدولة.