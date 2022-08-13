سور هاتريك تاريخي لناصر منسي .. أرقام مميزة

فاجأ ناصر منسي، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الجماهير المصرية الليلة الماضية بتسجيله 4 أهداف “سوبر هاتريك” أمام نادي إنبي في المباراة التي جمعت بينهما في دور الـ16 لكأس مصر.

ناصر منسي تمكن من تسجيل الهدف الأول للبنك الأهلي في الدقيقة 24، وقبل نهاية الوقت بدل الضائع في الشوط الأول تمكن من تسجيل الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 105، تمكن ناصر منسي من تسجيل الهدف الثالث للفريق البرتقالي، قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يسجل هدفه الرابع في الدقيقة 116، ليتمكن منسي من كتابة رقم جديد على الكرة. سجل كأول “ثلاثية سوبر” يسجلها في تاريخه.

تمكن ناصر منسي من قيادة البنك الأهلي إلى ربع النهائي، بعد أن لجأ إلى ضربات الجزاء ضد إنبي كلوب، بعد تعادله بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ناصر منسي .. أرقام مميزة في الكرة المصرية

ولد ناصر منسي في 22 يوليو 1997. بدأ مسيرته الكروية في نادي الداخلية قبل أن ينتقل إلى نادي بيراميدز ثم وكيله، الجيش، قبل أن يستقر في نادي البنك الأهلي.

سجل ناصر منسي 134 هدفا طوال مسيرته الكروية، سجل خلالها 36 هدفا وقدم 19 تمريرة حاسمة لزملائه.

ناصر منسي كان محط أنظار العديد من الأندية المحلية الرئيسية، وأبرزها الزمالك الذي فتح خط مفاوضات مكثفة معه للحصول على خدماته، لكن المفاوضات لم تنجح بسبب العائد الاقتصادي الذي طلبته. نادي فانغارديا في ذلك الوقت.