سوزان نجم الدين توثق لحظة لقائها بأولادها بفِيْديو مؤثر

أثارت الفنانة السورية، سوزان نجم الدين، تفاعلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشاركة مقطع فِيْديو، وثقت فِيْه لحظة استقبالها لأطفالها فِيْ المطار، واصفة هذا اللقاء بـ “حلم تحقق”.

ظهرت نجم الدين فِيْ الفِيْديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” بمقاطع مؤثرة، أثناء انتظارها فِيْ المطار عَنّْد نقطة وصول الركاب، فِيْ انتظار لحظة وصول أبنائها، لتستمع إليها. هِيْ. صوت يناديهم بفرح وحنان، والتقى بأبنائهم “سهِيْر وسارة وحيان وحازم”. ركضت إليهم، واحتضنتهم وقبلتهم، لذا يبدو أنهم جميعًا سعداء للغاية.

كَمْا أرفقت سوزان الفِيْديو بتعليق صوتي مؤثر قالت فِيْه “بالرغم من التواصل اليومي بيني وبينك إلا أن اللقاء ما زال حلما معكَمْ، بارك الله لي يا أرجو ألا أترك حضني” . من أجل الحياة، حفظني الله، أنت. ”

وعلقت على الفِيْديو قائلة “كل ما نلتقي به هُو شعور أنني حققت هذا الحلم”.

وتفاعل عدد كبير من الفنانين مع الفِيْديو، معربين عَنّْ سعادتهم بلقاء نجم الدين مع أبنائه، متمنين من الله أن يحفظ أسرته الجميلة، منهم الفنانة سحر فوزي، وجمانة مراد، ولورا أبو أسعد، وفادي صبيح، وصباح. وعلق الجزائري “بارك الله فِيْك وأنت مخطئ .. أنر حياتهم”.

كَمْا جاءت التعليقات من قبل متابعي الفنانة السورية، حيث اعتبر العديد منهم أن دموعهم سقطت من لحظة اللقاء، داعين الله أن يبقوا معًا طيلة أيام حياتهم، معتبرين أنه لا يوجد شيء آخر. أجمل من هذه اللحظات، وعلق أحدهم “فرحتنا معك من قلوبنا، الله يحفظك واحدة للآخر، نبكي على الله”.

يشار إلَّى أن الفنانة سوزان نجم الدين أصيبت بالدمار بوفاة زوجها سراج الدين الأتاسي، الذي وافته المنية مؤخراً فِيْ الولايات المتحدة الأمريكية إثر أزمة قلبية، وأنجبت معه أربعة. الأبناء “سهِيْر، سارة، حيان، حازم”.

وعلى الصعيد الفني، كان آخر أعمال الفنانة سوزان نجم الدين مسلسل “بيوت الورك” تأليف آية طيبة وإخراج أسامة شهاب الحمد وإنتاج شركة أون لاين برودكشن.

والمسرحية عبارة عَنّْ دراما اجتماعية تدور قصتها بين الإثارة والتشويق وقصص الحب التي تواجه العديد من المشاكل والتحديات الصعبة فِيْ إطار الحب والخيانة والرومانسية، حيث بدأ نجم الدين دور شخصية “جيجي” التي لها العديد من الأحداث. مع مشاكل مع الرجال، ثم تقع فِيْ قِصَّة حب، وتبدأ مرحلة الانتقام.