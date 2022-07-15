سوسن أرشيد تحتفل بعيد ميلاد شقيقها “ميغا”.. وتطالبه بالاعتناء بموهبته

احتفلت الفنانة السورية، سوسن أرشيد، بعيد ميلاد شقيقها عارضة الأزياء والمغنية “ميغا أرشيد”، بكلمات مليئة بالحب، واصفة إياه بـ “صديقتها وابنها”، متمنية له السعادة الدائمة.

ونشرت سوسن صورة له وهُو يلتقي بأخيه “ميغا” وهُو يستمتع به عبر خاصية إنستغرام حيث غمرت السعادة وجوههم، وأرفقت الصورة بتعليق يعبر عَنّْ حبه العميق لها. يتذكره الأخ عَنّْدما كان طفلاً، وشدة قلقه وخوفه عليه فِيْ ذلك الوقت، حيث طلب منه الاهتمام بموهبته لأنها هدية من السماء.

وكتبت الفنانة السورية “عطلتك حلوة يا صغيرتي ميغتي، لما جئت إلَّى الدنيا اليوم رأيت وجهك الأبيض الناصع، وشعرت بك يا ابني وحملتك بيدي ولم أفعل. غادر بعد الآن. أنت، حتى أمي أخذت الوقت معها لإقناعي بأنك طفل الحياة، وليس لدي سبب للخوف عليك، وأنا لا أحميك من كل هذا، يجب أن أثق فِيْ الحياة “.

وأضاف “لم يكن الأمر سهلاً أبدًا، لكنه أصبح، وأصبحت أنت شريكي وأخي، وليس فقط ابني، وهُو عام جديد فِيْ حياتك قادم. أتمنى أن يجلب لك الأمن والحب، والكثير الاكتشافات، وستنمو موهبتك، لأنها هدية من السماء، فأحبها واعتني بها، والحياة تهتم بالباقي.

يشار إلَّى أن “ميغا” هِيْ الأخ الأصغر للفنانة سوسن أرشيد، وتعمل عارضة أزياء ومغنية.

فِيْ عام 2022، أصدر أغنية دعمًا للمثليين، تعرض بعدها لانتقادات واعتداءات واسعة، وشاركت الفنانة سوسن هذا النقد أيضًا، حيث أعادت نشر الأغنية لاحقًا على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كَمْا أعلنت الفنانة سوسن دعمها الصريح لحقوق المثليين، معتبرة أن القضية تتعلق بالحرية الشخصية ولا ينبغي الحكَمْ عليها من منظور عادات وتقاليد المجتمع، قائلة “من الجانب الآخر، دعونا نتساءل عَنّْ اليقين الذي يتمتع به كل مجتمع. الحالة المزاجية وبالتالي أنا أؤيد حقوق المثليين “.

ولفتت سوسن، خلال ظهُور إعلامي، إلَّى أن شقيقه لم يصرح قط بأنه مثلي الجنس، معتبرا ذلك شأنًا شخصيًا، ولا يحق لأحد التدخل فِيْه.

الجدير بالذكر أن الفنانة سوسن أرشيد توقفت عَنّْ التمثيل وابتعدت عَنّْ المشهد الفني منذ آخر مشاركة لها عام 2015 من خلال مسلسل “وجوه وأماكن” تأليف وإخراج هِيْثم حقي، ومسلسل السيرة الذاتية “سرايا عابدين 2”. من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج شادي أبو بلاك آيز، والذي حقق شعبية شعبية ونجاحًا ملحوظًا فِيْ الوطن العربي.