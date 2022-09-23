كشفت الفنانة المصرية سوسن بدر عَنّْ رغبتها فِيْ تقديم أعمال فنية عَنّْ قضايا المرأة، خاصة فِيْما يتعلق بـ “تعليم المرأة” و “العَنّْف ضد المرأة” و “ختان الإناث”.

جاء ذلك خلال مقابلة مع موقع “العرب اليوم” على هامش مشاركته فِيْ افتتاح فعاليات مهرجان القاهرة الدرامي بمركز المنارة للمؤتمرات الأربعاء الماضي، حيث عبر عَنّْ سعادته بحضور حفل الافتتاح.

وتحدث بدر عَنّْ تكريم الفنانين فِيْ المهرجان وأكد أن هذا التكريم الذي أتى من اتحاد المهن التمثيلية المصري يعَنّْي الكثير لكل الفنانين رغم أن بعضهم حصل على العديد من الجوائز.

وعَنّْ مشاركتها فِيْ فِيْلم “نداء الجمهُور”، أعربت سوسن بدر عَنّْ سعادتها وأشادت بالفنان محمد عبد الرحمن “توتا”، مشيرة إلَّى أنها كانت تجربة مختلفة بالنسبة لها فِيْ الكوميديا.

ظهرت سوسن بدر بفستان أنيق وقعه المصمم المصري الشهِيْر هاني البحيري، والذي تميز بلونه الأزرق المبهج، باتجاه “كتف واحد”، ومزين بتطريز الورد من نفس اللون، مع امتداد الظهر والجانب لإبراز شخصيتها النحيلة.