سوسن بدر فكرت فِيْ الانتحار.. ولن أعمل مجددًا مع عمرو سعد

أثارت الفنانة المصرية سوسن بدر اهتمام الجمهُور بعد أن كشفت الكثير من أسرار ما وراء الكواليس عَنّْ مسيرتها الفنية فِيْ برنامج “واحد من الناس”.

وتتحدث الفنانة المصرية فِيْه عَنّْ حياتها الخاصة مع عائلتها وأحفادها، وفشل زواجها، والعمليات التجميلية التي خضعت لها، وتعرضها للاكتئاب الشديد، مع أفكار انتحارية، وكذلك علاقتها بعمرو سعد. مؤكدا أنه لن يعمل معه مرة أخرى.

فِيْ غضون؛ كشفت سوسن بدر عَنّْ تجربتها الجديدة فِيْ مسلسل كويتي. مشاركة باسم “ابن والدته” فِيْ الملصق الرسمي للعمل. وكتبت “انتظريني فِيْ دراما رائعة قريبا فِيْ الكويت”.

وظهرت سوسن بدر على الملصق مرتدية “عباءة وحجاب” أسود.

وأضافت عَنّْ دورها فِيْ الدراما “أنا زوجة مصرية لزوج كويتي. الظروف تحدث بفضلي أنا وابني وحدي. بدون الأب يتحمل المسؤولية لدرجة أنه يكبر وسنكون كذلك”. شاهد قِصَّة ابن أمك، وسوف تثبت أن لديك المسؤولية والصدق والتعليم الذي قمت بتربيته “.

وأضاف أن شخصيته فِيْ المسلسل تتحدث باللهجة الكويتية فِيْ بعض المشاهد، موضحا “لقد كان مرغوباً للغاية، وأحياناً تتحدث الأم الكويتية والابن يتحدث المصرية، وهذا أمر منطقي فِيْ أحداث زي د.”

على جانبك؛ وقال الفنان محمود بو شهري، إن المسلسل يقدم فكرة التعليم ومفاهِيْم المجتمع عَنّْ كلمة “ابن أمه”، وأن الأم تستطيع تربية أولادها على احترام وثقافة وصفات حسنة.

وعبر عَنّْ سعادته البالغة للتعاون مع سوسن بدر قائلا “أنا مستعد، وكل ما أجهزته هُو ما تمثله، روحها تمثله. أنا سعيد جدا بلقاء المعلمة سوسن بدر.

ومسلسل “والدة أمه” من تأليف فهد العليوة، إنتاج إيجل فِيْلمز، إخراج حسين دشتي وبطولة سوسن بدر، جمال الرضوان، محمود بوشهري، أحمد السلمان، نور الدليمي، أحلام حسن، حبيب. غلوم وشيماء رحيمي.

يُشار إلَّى أن آخر أعمال سوسن بدر الفنية هُو فِيْلم “نداء الجمهُور” الذي عُرض فِيْ موسم صيف 2022 السينمائي، والذي لعبت خلاله دور والدة الفنان محمد عبد الرحمن.

وشارك فِيْ الفِيْلم العديد من الفنانين منهم محمد عبد الرحمن من توتا الشهرة، وأحمد الفِيْشاوي، وأسماء أبو اليزيد، وسوسن بدر، ودينا، وريهام سالم، وزياد زعتر، وشادي عبد الرحمن، والفِيْلم من تأليف كريم سامي. وأحمد عبد الوهاب وإخراج وائل فرج.