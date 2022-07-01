سوسن ميخائيل للمسيئين على صورها الأخيرة أحقر من هِيْك عيني ما شافت

أعربت الفنانة السورية سوسن ميخائيل عَنّْ غضبها من التعليقات المسيئة فِيْ أحدث ظهُور لها، حيث وجهت رسالة شرسة تحتوي على إهانات لأصحاب تلك التعليقات.

وأوضحت أن الصور نشرها المصور دون الرجوع إليها، لكنها فوجئت بعدد التعليقات المسيئة عليها، والتي وصفتها بـ “السخيفة”، وطالبت الجمهُور بـ “بعض الاحترام”.

وكتبت الفنانة السورية “بصراحة عيناي لم تر اهمال لأهلنا، مصور جديد التقط صوري على الفور وحمل الصور دون رؤيتها. احترم العالم فأنا حقير من مواقع التواصل الاجتماعي. ” لم أر عيناي، أنت فقط تسحب ولكن (بالطبع، بعض اللعين، أعَنّْي) “.

وألقى متابعون بتعليقات أكدوا كلام ميخائيل وقدموا له دعمهم الكامل، حيث وصف أحدهم مواقع التواصل الاجتماعي بـ “المستنقع”، قائلاً “وسائل التواصل الاجتماعي حرفِيْاً مستنقع، خصوصاً للمقموعين”. والمرضى وغير المحترمين “، كَمْا أعرب البعض عَنّْ إعجابهم بمظهرهم. آخرها “على العكس، صور جميلة جدا، لا يهمني”.

ومؤخرا انتشرت صور كثيرة للفنانة سوسن ميخائيل، فِيْ آخر جلسة تصوير لها، عَنّْدما ظهرت بفستان أخضر، وانتشرت الصور على نطاق واسع، مع تعليق البعض عليها ساخرا.

على الصعيد الفني، تشارك الفنانة سوسن ميخائيل فِيْ مسلسل “قرار وزير” الذي يتم تصويره وتأليفه وإخراجه طارق سواح، وإنتاج شركة “قبند” للإنتاج الفني والتوزيع.

و “قرار الوزير” كوميدي خفِيْف، مكون من ثلاثين حلقة، وتدور أحداثه حول محام سابق يعين وزير دولة، لكن سرعان ما يفاجئ الجميع بإصدار قرار غريب يتضمن تغييرات فِيْه. مسار الشخصيات وأفعالهم وعلاقاتهم تؤدي إلَّى نهاية سعيدة للجميع.

وعَنّْ آخر أعماله مسلسل الشامي “بروكار 2”، تأليف الراحل سمير هزيم، وإخراج محمد زهِيْر رجب، وإنتاج شركة “قبند”، التي وقعت أحداثها فِيْ الأربعينيات، إبان فترة الاحتلال الفرنسي. وتحدثت سوريا عَنّْ صناعة الديباج فِيْ تلك الفترة، ومحاولة أحد الفرنسيين السطو على هذه الصناعة.