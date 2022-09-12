سوق أبوظبي العالمي ينشر وثيقة منظمة لأنشطة الأصول الافتراضية

نشرت هِيْئة تنظيم الخدمات المالية فِيْ سوق أبوظبي العالمي وثيقة “المبادئ التوجيهِيْة” التي تحدد نهجها فِيْ تنظيم سوق الأصول الافتراضية.

بالإضافة إلَّى دورها فِيْ تحديد توقعاتها تجاه مختلف فئات الأصول ومقدمي الخدمات فِيْ القطاع.

مرجع تنظيمي شامل لسوق الأصول الافتراضية

هذه “المبادئ التوجيهِيْة” كَمْا أعلنها سوق أبو ظبي العالمي. مرجع يكَمْل إيضاح الدور الذي يلعبه الإطار التنظيمي الشامل لسوق أبوظبي العالمي لأنشطة الأصول الافتراضية الفورية ويهدف إلَّى تعزيز علاقات التعاون التنظيمي بين هِيْئة تنظيم الخدمات المالية فِيْ سوق أبوظبي العالمي والسلطات الأخرى داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها. الأسواق العالمية، بالإضافة إلَّى الدور التعليمي الذي ستلعبه “المبادئ التوجيهِيْة” لتثقيف المستثمرين والجمهُور حول الإجراءات التنظيمية التي تتخذها هِيْئة تنظيم الخدمات المالية لتحديد المخاطر الأساسية والاستجابة لها.

على وجه الخصوص، توضح المبادئ التوجيهِيْة قابلية وقدرة منظم الخدمات المالية على قبول المخاطر وتحديد أولوياته للقطاع. يسلط كل من هذه المبادئ الضوء على أحد الركائز الأساسية لهذا النهج الشامل لسوق أبوظبي العالمي، وهُو وجود إطار تنظيمي قوي وشفاف، ومعايير ترخيص عالية، ومكافحة غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى، والقدرة على الإشراف على المخاطر والسلطات ومراقبتها. لتطبيق العقوبات على الانتهاكات التنظيمية، والالتزام بالتعاون الدولي.

وبالتالي، فإن “المبادئ التوجيهِيْة” توفر وثيقة مرجعية مهمة للراغبين فِيْ الانضمام إلَّى ADGM وكذلك السلطات التنظيمية الأخرى المهتمة فِيْ هذا المجال.

تعكس وثيقة المبادئ التوجيهِيْة عمق الخبرة التي تراكَمْت لدى هِيْئة تنظيم الخدمات المالية فِيْ ADGM منذ أن قدمت أول إطار تنظيمي مخصص للأصول الافتراضية فِيْ العالم فِيْ عام 2022.

مراقبة المخاطر وحماية العملاء

تهدف المبادئ التوجيهِيْة بشكل عام إلَّى ضمان حماية العملاء وتحسين مستوى القدرة على مراقبة المخاطر ونزاهة السوق والاستقرار المالي والثقة فِيْ النظام الشامل لسوق الأصول الافتراضية، مما سيؤدي فِيْ النهاية إلَّى إنشاء مجتمع ناضج للأصول الافتراضية يتسم بالنشاط والحيوية، وترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كوجهة مفضلة. لشركات الأصول الافتراضية والمستثمرين.

فِيْ ضوء التطورات الأخيرة فِيْ السوق وتنوع وجهات النظر حول مستقبل سوق الأصول الافتراضية، أكد سوق أبوظبي العالمي التزامه بهذا القطاع الحيوي ومواكبة تحولاته المستمرة ودعم قدرته على الابتكار. تواصل هِيْئة تنظيم الخدمات المالية تركيز جهُودها للحفاظ على إطار تنظيمي مرن وسريع الاستجابة. التقاط المتغيرات المتعلقة بمخاطر سوق الأصول الافتراضية بسرعة.

تتفهم هِيْئة تنظيم الخدمات المالية الطبيعة العابرة للحدود لهذه الفئة من الأصول، ومن هذا المنظور، تعمل على تعزيز تعاونها المستمر مع السلطات التنظيمية الأخرى محليًا وعالميًا، كعَنّْصر ضروري لمنع المراجحة التنظيمية الضارة.

قال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفِيْذي لهِيْئة تنظيم الخدمات المالية فِيْ سوق أبوظبي العالمي “ستوفر وثيقة المبادئ التوجيهِيْة للمستثمرين والهِيْئات التنظيمية الأخرى والجهات الفاعلة فِيْ الصناعة والجمهُور مزيدًا من الوضوح فِيْما يتعلق بنهجنا فِيْ تنظيم أنشطة سوق الأصول الافتراضية والإشراف عليها ومفتاحنا. التوقعات التي حددناها لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية الحاليين فِيْ ADGM والعملاء المحتملين فِيْ المستقبل “.

وأضاف “تحدد وثيقة المبادئ التوجيهِيْة أيضًا الأدوات التي نعتمد عليها للتخفِيْف من المخاطر الملموسة التي تنشأ عَنّْ هذه الأنشطة، وكذلك قدراتنا التنظيمية على تحديد السلوكيات المخالفة للتشريعات وكَيْفَِيْة التعامل معها.” تتماشى مع إستراتيجية هِيْئة تنظيم الخدمات المالية التي تتماشى مع أفضل الممارسات.الممارسات الدولية، وتوضح عالمية معايير إطارنا التنظيمي فِيْ وقت تزداد فِيْه الحاجة إلَّى التركيز على الأمور التنظيمية وسط ظروف وتحولات السوق الحالية “.