سوق أبوظبي يتصدر البورصات العربية.. الأكثر جذبا للمستثمرين الأجانب

قال صندوق النقد العربي، إن سوق أبوظبي للأوراق المالية احتل المرتبة الأولى على مستوى البورصات العربية، خلال العام الماضي 2022.

هذا من حيث عمليات البيع والشراء للمستثمرين الأجانب.

وأضاف الصندوق، فِيْ تقرير حديث عَنّْ الاستقرار المالي فِيْ الدول العربية، أن صفقات الشراء للمستثمرين الأجانب فِيْ سوق أبوظبي بلغت 32.2 مليار دولار نهاية العام الماضي، مقارنة بصفقات بيع بلغت 28 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن إجمالي صفقات الشراء للمستثمرين الأجانب فِيْ البورصات العربية بلغ نحو 119.6 مليار دولار العام الماضي بما يعادل 14.4٪ من إجمالي قيمة الأسْهُمْ المتداولة.

وأشار إلَّى أن عمليات البيع للمستثمرين الأجانب فِيْ البورصات العربية بلغت نحو 107.2 مليار دولار بما يعادل 12.9٪ من إجمالي قيمة الأسْهُمْ المتداولة خلال العام الماضي.

فِيْ حين بلغ متوسط ​​نسبة التعاملات الأجنبية من التداول فِيْ الأسواق المالية العربية نحو 13.7٪ خلال العام الماضي 2022.

وذكر التقرير أن سوق دبي المالي احتل المرتبة الأولى بين البورصات العربية من حيث نسبة التعاملات الأجنبية من التداول، حيث بلغت 46.1٪ فِيْ نهاية عام 2022.

وأشار الصندوق إلَّى أن القيمة السوقية للبورصات العربية ارتفعت من نحو 3.217 تريليون دولار نهاية 2022 إلَّى نحو 3.8 تريليون دولار نهاية 2022 بنمو 18.1٪ للحفاظ على إيجابية الأسواق رغم تحديات كوفِيْد. جائحة 19 بوصة.

وأوضح التقرير أن الارتفاع الملحوظ فِيْ القيمة السوقية لجميع البورصات العربية خلال العام الماضي يعود بشكل رئيسي إلَّى إدراج أسهم عدد من الشركات، أبرزها “أكوا باور” فِيْ السوق السعودي و “ألفا أبو ظبي”. القابضة “و” الياه سات “فِيْ سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ولفت إلَّى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية كان أعلى بورصة عربية من حيث القيمة السوقية خلال العام الماضي، بنسبة بلغت حوالي 119٪.

وأشار إلَّى أن نسبة القيمة السوقية لأسهم الأسواق المالية العربية إلَّى الناتج المحلي الإجمالي للبورصات العربية ارتفعت إلَّى 178.9٪ نهاية عام 2022 مقابل 131.2٪ نهاية عام 2022، وذلك بفضل ارتفاع القيمة السوقية لعدد من البورصات، من أهمها سوق أبوظبي للأوراق المالية، والبورصة السعودية.

وأوضح الصندوق أن مؤشره المركزي، الذي يقيس أداء البورصات العربية ككل، سجل ارتفاعًا بنسبة 15.8٪ نهاية العام الماضي 2022، مقارنة بارتفاع 9.1٪ عام 2022، وأداء السوق العربي. كانت أسواق رأس المال أفضل بشكل عام مع أداء غالبية الأسواق المالية فِيْ الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. .

وبحسب التقرير، فقد ارتفع عدد الأسْهُمْ المتداولة فِيْ الأسواق المالية العربية بشكل ملحوظ خلال العام الماضي 2022، حيث وصل إلَّى 493 مليار سهم مقابل 373 مليار سهم فِيْ عام 2022، بزيادة قدرها 32٪، فِيْ حين بلغت قيمة الأسْهُمْ المتداولة. من 708.5 مليار دولار عام 2022 إلَّى 830.7 مليار دولار عام 2022، بزيادة تزيد عَنّْ 17.2٪.

وعزا التقرير التحسن الملموس فِيْ مستويات السيولة فِيْ البورصات العربية إلَّى ارتفاع قيمة الأسْهُمْ المتداولة فِيْ بورصتي أبوظبي والسعودية خلال العام الماضي بنحو 80.8 مليار دولار و 39.5 مليار دولار على التوالي.