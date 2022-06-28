سوق الأسهم السعودية تخالف اتجاه بورصات الخليج وتغلق متراجعة 0.7%

واصلت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج ارتفاعها يوم الاثنين، متتبعة الأسواق الآسيوية، حيث خفف تراجع أسعار السلع من المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي في دبي 0.5 بالمئة مدعوما بزيادة 2.7 بالمئة في بنك الإمارات دبي الوطني.

قالت مجموعة تيكوم المشغلة لمجمع دبي للأعمال يوم الاثنين إنها جمعت 1.7 مليار درهم (462.87 مليون دولار) من مستثمرين من خلال طرحها العام الأولي.

وكانت الشركة قد أعلنت عن خطتها في 8 يونيو لبيع حصة تبلغ 12.5٪، من خلال طرح 625 مليون سهم عادي في طرحها العام.

ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي في أبوظبي بنسبة 0.3٪، مدعوماً بارتفاع 3.6٪ لمجموعة ألفا أبوظبي القابضة، بعد أن وقعت وحدتها الفرعية مذكرة تفاهم مع شركة ليبية لتطوير شراكة استراتيجية طويلة الأمد في مجال الطاقة المتجددة. في ليبيا.

وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم القطرية مرتفعا 0.2 بالمئة مدعوما بصعود أسهم قطر لنقل الغاز بأكثر من 3 بالمئة.

لكن المؤشر القياسي للسوق المالية السعودية هبط 0.7 بالمئة وسط تعاملات مضطربة.

تأرجحت أسعار النفط، المحفز الرئيسي للأسواق المالية الخليجية، بعد انخفاضها الأسبوع الماضي وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي في مواجهة مخاوف بشأن فقدان الإمدادات الروسية وسط عقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا.

وارتفع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 0.09٪ إلى 8131 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية بنسبة 0.2٪، مع تراجع معظم الأسهم، بما في ذلك سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الذي انخفض بنحو 10٪.