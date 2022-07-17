سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات بلغت 3.6 مليارات ريال

أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية، اليوم، على ارتفاع 129.39 نقطة، ليغلق عند 11292.41 نقطة، بصفقات بقيمة 3.6 مليار ريال.

مؤشر الأسهم السعودية

بلغ حجم الأسهم المتداولة – بحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 107 ملايين سهم، تتقاسمها أكثر من 220 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 149 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما وكانت أسهم 54 شركة مقفلة وصادرات، وكانت وفرة والباحة وبحر العرب الأعلى، فيما سجلت أسهم شركات التأمين العربية، مجموعة فتيحي، المتحدة للتأمين، سايكو، ناشيونال إيديوكيشن، الأعلى في التداول، من حيث معدلات التنزيل والتنزيل. تراوحت نسبتها بين 9.95٪ و 8.47٪، وكانت شركة دار الأركان والإنماء والجزيرة وأنعام القابضة وبترورابغ الأكثر نشاطاً من الناحية الكمية، فيما كانت أسهم الراجحي والإنماء وشركة الاتصالات السعودية وسابك. كانت المغذيات الزراعية والصادرات هي الأكثر نشاطا من حيث القيمة.

سوق النمو

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازي (نمو)، اليوم، بارتفاع قدره 48.03 نقطة، ليغلق عند 20611.25 نقطة، بصفقات بلغت 9.5 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 140 ألف سهم، تتقاسمها 1108 اتفاقية.