سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية، اليوم، على ارتفاع 1.37 نقطة، ليغلق عند 12545.14 نقطة، بصفقات بقيمة 8000 مليون ريال، وارتفعت قيمة أسهم 111 شركة، فيما أغلقت أسهم 79 شركة على انخفاض.

مؤشر الأسهم السعودية

وكانت أسهم شركات الراجحي تكافل والبحوث والإعلام وساب تكافل والرعاية وأسمنت تبوك هي الأكثر ارتفاعاً، فيما كانت أسهم شركات النقي والكثيري وشاكر وأسمنت القصيم وإكسترا هي الأدنى في التداول، حيث تراوحت معدلات الصعود والهبوط ما بين 9.99٪ إلى 2.76٪، في حين كانت أسهم دار الأركان وبترورابغ ومعادن والمتحدة للتأمين وزين السعودية الأكثر نشاطا من حيث الكمية، في حين كانت أسهم معادن وشركات دار الأركان وسابك للمغذيات الزراعية، كان الراجحي وبترورابغ الأكثر نشاطا من حيث القيمة.

سوق النمو

أغلق مؤشر الأسهم الموازية السعودية (نمو)، اليوم، على انخفاض 75.92 نقطة ليغلق عند 22034.74 نقطة، بصفقات بلغت قيمتها 15 مليون ريال، وبلغ حجم الأسهم المتداولة أكثر من 291 ألف سهم متداولة بموجب اتفاقية 1968.