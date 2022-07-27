سوق الأسهم السعودية يكسب 87.97 نقطة

أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية، اليوم، على ارتفاع 87.97 نقطة، ليغلق عند 12052.18 نقطة، بصفقات بقيمة 5.4 مليار ريال.

مؤشر الأسهم السعودية

بلغ حجم الأسهم المتداولة – بحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 138 مليون سهم موزعة على أكثر من 300 ألف عملية، سجلت فيها أسهم 91 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما وأغلقت أسهم 107 شركة على انخفاض. وجاءت مجموعة تداول، فتنس تايم، جرير والفكرية في مقدمة الرابحين، في حين كانت أسهم المتحدة للتأمين، البحر الأحمر، مجموعة الخليج للتأمين، سلامة وأمانة للتأمين هي الأقل. في التداول، حيث تراوحت معدلات الصعود والهبوط بين 5.50٪ و 9.88٪.

الأسهم الأكثر نشاطا من حيث القيمة

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان والإنماء وأرامكو السعودية والعقارية وكيان السعودية الأكثر نشاطاً من حيث الكمية. وكانت أسهم الراجحي والإنماء وأرامكو السعودية ومجموعة تداول ومعادن هي الأكثر نشاطاً من حيث القيمة. 20.9 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 280 ألف سهم موزعة على 1890 عملية.