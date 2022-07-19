سوق الأسهم يغلق مرتفعاً 206.27 نقاط

وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية، اليوم، على ارتفاع 206.27 نقطة، ليغلق عند 11761.35 نقطة، بصفقات بلغت 7،100 مليون ريال، وارتفعت قيمة أسهم 173 شركة، فيما أغلقت أسهم 29 شركة على انخفاض. استحوذت الأبحاث والإعلام، معادن والأسواق الزراعية على أعلى نسبة، بينما كانت الأسهم في المتحدة للتأمين، والعربية للتأمين، وأليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، وتشب، وسيكو هي الأدنى في التداول، حيث تراوحت معدلات الصعود والهبوط من 10.00٪. إلى 9.69٪، في حين كانت أسهم كيان العربية ودار الأركان وبترورابغ والإنماء ومع عدن الأكثر نشاطا من حيث الكمية، وأسهم كل من الراجحي ومعادن والإنماء وأماك وشركة الاتصالات السعودية. الأكثر نشاطا من حيث القيمة .104.52 نقطة ليغلق عند 20816.21 نقطة سعال بقيمة 15.5 مليون ريال. تداول أكثر من 220 ألف سهم مشترك من خلال 2158 صفقة.