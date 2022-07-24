سوق الأسهم ينهي أولى جلسات الأسبوع منخفضًا

وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية، اليوم، منخفضا 12.83 نقطة، ليغلق عند 11975.14 نقطة، بصفقات بقيمة 5.1 مليار ريال.

أداء مؤشر الأسهم السعودية

بلغ حجم الأسهم المتداولة – بحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 152 مليون سهم، تتقاسمها أكثر من 310 آلاف عملية، سجلت فيها أسهم 142 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما واغلقت اسهم 60 شركة. النايفات وأملاك وبحر العرب وجزادكو هي الأعلى. فيما يتعلق بأسهم الشركات المتحدة للتأمين، أكوا باور، سدافكو، الخزف السعودي والتعليم الأهلي، هي الأدنى في الإدراج، حيث تراوحت معدلات الزيادة والنقصان بين 9.97٪ و 9.92٪، فيما تفوقت أسهم الشركات دار الاركان والانماء والراجحي وكيان السعودي. ، والجزيرة الأكثر نشاطًا من حيث الكمية. وكانت أسهم الراجحي وبحر العرب ودار الأركان وشركة الاتصالات السعودية والإنماء هي الأكثر نشاطاً من حيث القيمة.

سوق موازية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازي (نمو)، اليوم، بارتفاع 95.38 نقطة، ليغلق عند 21056.03 نقطة، بتداولات قيمتها 27.2 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 520 ألف سهم، تتقاسمها 2517 اتفاقية.