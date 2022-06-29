سوق الأسْهُمْ السعودية تواصل الارتفاع للجلسة الثانية.. و”تاسي” فوق 11700 نقطة

ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق الأسْهُمْ السعودية “تداول” فِيْ جلسة تداول اليوم الأربعاء، ليواصل الصعود للجلسة الثانية على التوالي متجاوزا مستوى 115.700 نقطة، مدعوما بارتفاع أسعار النفط.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد مخاوف من قلة المعروض طغت على تأثير المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي، وشهدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي لشهر أغسطس ارتفاعا إلَّى 117.9 دولار للبرميل.

وارتفع مؤشر TASI بنسبة 0.51٪ بما يعادل 59.7 نقطة، ليرتفع المؤشر إلَّى مستوى 11730 نقطة، وسجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 2.13٪ فِيْ جلسة أمس.

وبلغت قيمة التداول نحو 4.51 مليار ريال، من خلال تداول نحو 126.2 مليون سهم.

ارتفعت أسعار 114 سهماً مقابل انخفاض 90 سهماً من إجمالي 215 شركة مدرجة.

وقاد الارتفاعات سهم “جيبسكو” بنسبة 9.9٪ بسعر 27.3 ريال للسهم، يليه سهم “عذيب للاتصالات” بنسبة 7.79٪ بسعر 46.35 ريال، فِيْما تصدر التراجعات سهم “تعليم ريت”. بانخفاض قدره 3.68٪ بسعر 12.04 ريال، يليه سهم “الأهلي”. ريت 1 “بنسبة 3.47٪ بسعر 10.60 ريال.

وعلى صعيد قيمة التداول، تصدّر سهم الأهلي بنحو 270 مليون ريال، فِيْما تصدر حجم التداول سهم “دار الأركان” بنحو 20.59 مليون سهم.