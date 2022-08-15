سوق الدين المحلية فِيْ السعودية تضيف 46.81 مليار ريال إلَّى قيمتها السوقية

وقد حقق ارتفاعًا جماعيًا واسعًا فِيْ التعاملات الثانوية لسوق الدين المحلي، بعد انخفاض عائد السندات الأمريكية العشرية إلَّى مستوى 2.60٪ مطلع الشهر الجاري.

ارتفع المؤشر الرئيسي لشركة “ايبوكس تداول للسندات والصكوك الحكومية” بنسبة 4.56٪ فِيْ نهاية شهر يوليو مقارنة بالقاع الذي سجله سابقا فِيْ 15 يونيو، عَنّْدما وصل المؤشر إلَّى أدنى مستوى له لهذا العام عَنّْد 96.25 نقطة، قبل محو تلك الخسائر. ويغلق عَنّْد 100.64 نقطة لتبدأ رحلة التعافِيْ.

وجاءت هذه المكاسب “4.56٪” بين القاع وإغلاق الشهر الماضي فِيْ 46 يومًا فقط، مما رفع مؤشر Ibux لأكبر وتيرة شهرية فِيْ ما يقرب من عامين وستة أشهر (30 شهرًا).

بدأ سوق الدين السعودي رحلة التعافِيْ، وهُو ما قد يعَنّْي عودة التداول الثانوي إلَّى نشاطه السابق، بعد أن بلغت أحجام التداول الشهرية أقل من مليار ريال خلال بعض أشهر العام، بحسب صحيفة السعودية. -اقتصادية.

تمامًا كَمْا اختلفت الأسواق مع كبار الاقتصاديين فِيْ JPMorgan Asset Management و Morgan Stanley و Pacific Investment Management فِيْ يونيو عَنّْدما توقعوا انتهاء أسوأ عمليات بيع الديون العالمية، من الصعب التأكد مما إذا كانت سوق الديون العالمية قد انتهت. وصل الدين “المحلي” إلَّى قاعه وهُو الآن فِيْ موجة صعودية، لأن الأمر مرتبط بعوامل خارجية، مثل حركة العائد على سندات الخزانة الأمريكية، حيث لا توجد ضمانات بأن سوق الدين المحلي لن يرفض مرة أخرى.

أضاف المؤشر الرئيسي لـ “iBooks Tadawul” للسندات والصكوك الحكومية 46.81 مليار ريال إلَّى قيمته السوقية بنهاية الشهر الماضي، مقارنة بأدنى قيمة سوقية مسجلة لهذا العام “فِيْ 16 فبراير 2022” عَنّْدما استقرت القيمة السوقية. بسعر 373.93 مليار ريال.

ارتفعت القيمة السوقية لمؤشر epox فِيْ خمسة أشهر ونصف، مقارنة بمنتصف فبراير، إلَّى 420.75 مليار ريال فِيْ نهاية يوليو، بحسب بيانات منصة IHS Market المالكة والمشغلة لسلسلة epox العالمية. المؤشرات.

جاء ارتفاع القيمة السوقية لسببين، أولهما تحسن أوضاع السوق مع تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، والسبب الثاني هُو زيادة المعروض من الصكوك الجديدة لحكومة المملكة، وهُو تم إدراجها فِيْ بورصة أدوات الدين فِيْ تداول.

وساهمت حزمة الإصلاحات الاقتصادية الموجهة إلَّى أسواق الدخل الثابت خلال العامين الماضيين، إلَّى جانب طرح منتجات استثمارية تستهدف الصكوك وتوسيع قاعدة المستثمرين، فِيْ زيادة الطلب على أدوات الدخل الثابت الحكومية.

لم يكن العام الحالي جيدًا لبورصة الدين السعودي، نظرًا لانعكاس حركة عائدات سندات الخزانة الأمريكية فِيْ السوق المحلية.

جاءت هذه التحركات السريعة لسوق الدين السعودي “نحو الصعود” بعد أن لاحظ متعاملو البنوك تراجعاً فِيْ عوائد سندات الخزينة الأمريكية، مما نتج عَنّْه فرص استثمارية فِيْ سوق الأسْهُمْ المحتضنة للإصدارات السيادية للحكومة السعودية.