سوق الذهب العالمي.. هل يعوض السودان غياب الدب الروسي

أدى اكتشاف جديد لاحتياطي كبير من الذهب فِيْ السودان إلَّى عودة البلاد إلَّى دائرة الضوء، وسط توقعات بأن تكون الخرطوم الوجهة العالمية للتعويض عَنّْ غياب الذهب الروسي.

قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهِيْم خلال لقاء عقده مع مسؤولي شركتي أوركا وبرسيس الكنديتين هذا الأسبوع، إن المنجم المكتشف فِيْ المنطقة الواقعة بين ولاية نهر النيل وولاية البحر الأحمر يحتوي على مخزون يمكن أن ينتج 7 أطنان سنويا.

تغيب روسيا، ثاني أكبر منتج للذهب فِيْ العالم، بنحو 300 طن سنويًا عَنّْ السوق الدولية للمعادن النفِيْسة بسبب العقوبات التي فرضتها عليها الدول الغربية بسبب الحرب فِيْ أوكرانيا التي تتصدر دول العالم. للبحث عَنّْ وجهات أخرى للحصول على هذا المورد المهم لبناء احتياطيات تمنع انخفاض قيمة عملاتها

والسودان الذي يتأرجح تصنيفه بين إفريقيا (الثانية والثالثة) والرابع عشر عالمياً فِيْ إنتاج الذهب بإنتاج سنوي يقارب 100 طن كوجهة مهمة قد تغير خريطة المعدن الثمين فِيْ ظل العقوبات. فرضت على روسيا.

وبحسب بيانات وزارة المعادن السودانية، ارتفع إجمالي إنتاج الذهب فِيْ البلاد فِيْ الربع الأول من العام الجاري بنحو 20٪ ليصل إلَّى 5.2 مليون طن، مقارنة بنحو 4.3 طن قبل عام.

ثروات خامدة

قال الخبير الاقتصادي صدقي كابلو إن احتياطيات السودان من الذهب ستكون محط أنظار الدول الغربية فِيْ سعيها لبناء احتياطيات من المعدن الثمين لضمان عدم تصاعد سعره وتدهُور قيمة عملاته، بعد أن توقفوا عَنّْ التعامل مع الذهب الروسي. بفضل العقوبات.

وقال كابلو فِيْ حديث للعين الاخبار ان صعود السودان كلاعب قوي يعوض غياب روسيا عَنّْ سوق الذهب العالمي يحتاج الى استقرار سياسي، نظرا للاضطراب والفراغ الدستوري الحالي، فمن الصعب الدخول فِيْ استثمارات جديدة فِيْ. هذا القطاع، لذلك لن يغامر أحد بضخ رأس المال فِيْ بلد ما. شبح العزلة والعقاب يهدده.

ويشير إلَّى أن الاكتشافات التي يتم الإعلان عَنّْها من حين لآخر يصاحبها نوع من عدم المصداقية ومبالغ فِيْها أحيانًا، ربما بهدف تخدير الرأي العام أو الفساد، كَمْا كان الحال دائمًا فِيْ عهد الرئيس المخلوع عمر. البشير، مستشهدا بقضية (الشركة الروسية) الشهِيْرة التي حصلت على امتياز التنقيب وأعلنت أنها بصدد تحقيق إنتاج كبير من الذهب، قبل أن يتضح أنها مزورة.

مخاوف من الخدعة

وقال صدقي “ذهلت بما أعلنه وزير المالية جبريل إبراهِيْم مؤخرًا عَنّْ توقيع اتفاقية مع شركتين كنديتين وأسترالية للتنقيب عَنّْ الذهب بولاية البحر الأحمر فِيْ مجال سينتج 7 أطنان سنويًا، كَمْا تساءل البعض. وجود الشركتين “.

وأضاف “لكن بشكل عام، يمكن للسودان أن يستثمر فِيْ الأزمة الأوكرانية فِيْ زيادة إنتاج الذهب والنفط والغاز وحتى الحبوب الغذائية، إذا حصل على الاستقرار السياسي”.

وأضاف “الأزمة الروسية الأوكرانية جعلت السودان فِيْ وضع قوي للغاية، ويمكنه الاستفادة من ذلك فِيْ تحسين اتفاقياته الاستثمارية فِيْ مجال تعدين الذهب. فإذا كانت حصة الحكومة مع الشركات 50٪، فِيْمكن أن ترتفع إلَّى 80٪ “.

اوقفوا التهريب

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير، ان دخول شركات كندية واسترالية سيزيد حجم الذهب المنتج من خلال القطاع المنظم (الشركات) من 12 طنا الى 20 طنا سنويا وهُو ما يعتمد عليه خلافا لما هُو تقليدي. التعدين الذي يخضع للتهريب.

وأشار الناير فِيْ حديثه إلَّى “العرب اليوم الإخبارية”، إلَّى أن السودان يتأرجح بين المركزين الثاني والثالث على مستوى إفريقيا والرابع عشر على مستوى العالم، حيث يبلغ إنتاجه نحو 100 طن سنويًا.

وأضاف “بعد الاكتشاف الجديد، يمكن أن يتقدم تصنيف السودان ليكون مستقراً فِيْ المرتبة الثانية بإفريقيا والعاشر عالمياً، وتصنيف السنوات السابقة لم يكن واقعياً بسبب تعرض الذهب السوداني لعمليات تهريب واسعة النطاق، لا سيما المنتج من خلال التقليدية”. قطاع.”

وشدد على أن الذهب السوداني يمكن أن يغير خريطة المعدن النفِيْس عالميا فِيْ ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية لكن هذا يعتمد على سن قوانين رادعة تحد من عمليات التهريب وإقامة بورصة للذهب فِيْ البلاد.

يرى الخبير الاقتصادي أحمد خليل أن الخرطوم لن تعوض غياب روسيا عَنّْ سوق الذهب العالمي، لكنها قد تكون وجهة للدول الغربية مع دول أفريقية أخرى للحصول على احتياطيات من المعدن الأصفر.

وقال خليل فِيْ حديثه لـ «العرب اليوم الإخبارية» إن «السودان يفتقر إلَّى الكثير من الإمكانات الفنية والفنية فِيْ مجال اكتشاف واستخراج الذهب، على الرغم من ثروته المعدنية الضخمة، ولا يمكن الاعتماد عليه كأساس. منقذ الدنيا فِيْ تقديم الذهب “.

وأضاف “يمكن للسودان أن يتقدم فِيْ السنوات القادمة ويزيد إنتاج الذهب من خلال الدخول فِيْ استثمارات جديدة مما يؤدي إلَّى تقليص نشاط التعدين غير المنظم وبالتالي تشديد الرقابة على المعدن المنتج والحد من تهريبه للخارج”.

يعتمد السودان على الذهب كَمْصدر مهم للعملة الصعبة، خاصة بعد خسارة ثلاثة أرباع عائداته النفطية بسبب انفصال الجنوب فِيْ يوليو 2011، وخسارة نحو 80٪ من موارده من النقد الأجنبي.