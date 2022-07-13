سوق الصرف فِيْ اليمن.. تحرك رئاسي وتوجيهات للبنك المركزي

وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي فِيْ اليمن رشاد العليمي البنك المركزي بتشديد الرقابة على أسواق الصرف والبنوك التجارية والإسلامية.

كَمْا وجه قيادة البنك المركزي للإشراف على البنوك لضمان سلامة مراكزها المالية وتعزيز دورها فِيْ الاقتصاد الوطني واستعادة الثقة المطلوبة محلياً وإقليمياً ودولياً.

اطلع الرئيس العليمي ونائبه اللواء عيدروس الزبيدي، اليوم الاربعاء، محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب، على تطورات الوضع المصرفِيْ والنقدي، والاجراءات المتخذة للمحافظة. استقرار السوق وتعزيز مكانة العملة الوطنية بحسب وكالة “سبأ” الرسمية.

واطلع محافظ البنك المركزي رئيس الجمهُورية على الوضع المالي والمصرفِيْ، والأدوات المتاحة لإدارة السياسة النقدية، وتحقيق الاستقرار المطلوب فِيْ أسواق الصرف، بما يساهم فِيْ ضبط التضخم وانعكاساته على أسعار السلع الأساسية. بضائع وخدمات.

كَمْا عرض المحافظ أحمد غالب نتائج المشاورات والاتصالات مع الأشقاء فِيْ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد العربي، والتي استوفى خلالها البنك جميع متطلبات استيعاب الوديعة المقدمة من البلدين الشقيقين فِيْ. مبلغ ملياري دولار.

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجهُود التي يبذلها البنك المركزي اليمني فِيْ مجال الإصلاحات المؤسسية، مؤكدا أهمية العمل بمبادئ الشفافِيْة والحوكَمْة الرشيدة فِيْ جميع العمليات المصرفِيْة.

يأتي ذلك بعد أن أوفى البنك المركزي اليمني بإجراءاته وإصلاحاته اللازمة لاستخدام الوديعة السعودية الإماراتية، والتي تبلغ قيمتها ملياري دولار.

وقال العليمي، فِيْ وقت سابق، إن الحكومة المعترف بها دوليا باشرت إجراءاتها لتنسيق تدفق الدعم، بدءا بتمويل حزمة من المشاريع التنموية الحيوية التي تم الوفاء بمتطلبات تنفِيْذها فِيْ العاصمة المؤقتة عدن، وعدد من الدول. محافظات بتمويل سعودي.

كَمْا وجه مجلس القيادة الرئاسي الحكومة اليمنية بالإسراع فِيْ إجراءات إنشاء صندوق للمشتقات النفطية بقيمة 900 مليون دولار يقدمه الأشقاء فِيْ السعودية والإمارات.

وسلم الرئيس اليمني السابق، عبد ربه منصور هادي، السلطة فِيْ أبريل الماضي إلَّى مجلس القيادة الذي يمثل القوى المختلفة، فِيْ ختام مشاورات الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي.