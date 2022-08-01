سوق العقارات فِيْ تركيا.. أرقام استثنائية فِيْ 2022

توقع مسؤول غرفة العقارات فِيْ اسطنبول أن تشهد مبيعات وأسعار العقارات، بالإضافة إلَّى قيمة الإيجارات، انخفاضًا كبيرًا فِيْ العام المقبل.

صرح بذلك رئيس غرفة اسطنبول العقارية، نظام الدين آشا، فِيْ تصريح صحفِيْ أدلى به، الاثنين، ونقله الموقع الإخباري الرسمي “تي آر تي هابر”.

وقالت آشا إن “المنازل التي يبلغ إيجارها 10 آلاف ليرة تركية (نحو 558 دولارا) ستنخفض فِيْ عام 2023 إلَّى 6-7 آلاف، وإلَّى 8 آلاف فِيْ أسوأ الأحوال”.

وأضاف أن “الأسعار ارتفعت بشكل فاحش للغاية، لكن المستوى المعيشي للمستأجر لم يرتفع بنفس الوتيرة”، مؤكدا أن “المستأجر يجب أن يتقاضى ما بين 25 و 30 ألف جنيه لتغطية إيجار منزله”.

وتابعت أشا أن “قانون زيادة الإيجارات بنسبة لا تزيد عَنّْ 25٪ لم يطبق من قبل الجميع”، مضيفة أن “العديد من الملاك ما زالوا يفرضون زيادات تصل إلَّى 100٪ حتى الآن”.

وفِيْ السياق ذاته، أكد المسؤول أن “الطلب الأجنبي لم يؤثر على سوق العقارات من حيث الأعداد والنسب، لكن الأثر حدث بعد أن عرض البعض مبالغ كبيرة لمنازل لا تستحق هذه المبالغ”.

وأشار إلَّى أن “بعض الأجانب عرضوا 7-8 آلاف جنيه عَنّْ منازل لا تتجاوز قيمتها 3 آلاف جنيه”.

يواجه العديد من المقيمين والمقيمين الأجانب صعوبة فِيْ العثور على منزل للإيجار فِيْ اسطنبول، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار.

وشهدت الأشهر الأخيرة، بعد ارتفاع معدلات التضخم وصعود الدولار، بعض التراجع فِيْ القوة الشرائية قابله ارتفاع كبير فِيْ تكلفة المعيشة للمواطنين، كَمْا ارتفعت أسعار المنازل المعروضة للبيع والإيجار.

وعلى الرغم من اتخاذ الحكومة بعض الإجراءات فِيْ هذا الصدد، إلا أن الانخفاض المتوقع فِيْ أسعار المساكن لم يتحقق.

جدير بالذكر أن القانون الذي حدد زيادة إيجارات المساكن بنسبة 25٪ دخل حيز التنفِيْذ بعد نشره فِيْ الجريدة الرسمية لجمهُورية تركيا فِيْ 11 يونيو 2022.

مؤشر تكلفة البناء فِيْ تركيا آخذ فِيْ الارتفاع

ارتفع مؤشر تكلفة البناء فِيْ تركيا بنسبة 3.97٪ على أساس شهري وبنسبة 105.73٪ على أساس سنوي فِيْ مايو الماضي.

جاء ذلك، وفق بيان أصدرته هِيْئة الإحصاء التركية (حكومية)، منتصف شهر تموز الماضي، بشأن بيانات الرقم القياسي لتكلفة البناء لشهر أيار.

وأشارت البيانات المذكورة إلَّى أن مؤشر تكلفة البناء ارتفع فِيْ مايو 2022 بنسبة 3.97٪ مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 105.73٪ مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وارتفع مؤشر مواد البناء فِيْ نفس الشهر بنسبة 4.97٪ على أساس شهري، كَمْا ارتفع مؤشر العمل بنسبة 0.18٪.

بالإضافة إلَّى ذلك، ارتفع مؤشر مواد البناء على أساس سنوي فِيْ مايو بنسبة 130.73 فِيْ المائة، بينما ارتفع مؤشر الصناعة بنسبة 44.06 فِيْ المائة.

كَمْا أظهرت بيانات رسمية أن مؤشر تكلفة تشييد المباني ارتفع فِيْ مايو بنسبة 3.84٪ على أساس شهري، وبنسبة 102.32٪ على أساس سنوي.

تم بيع أكثر من 708000 عقار

جدير بالذكر أنه خلال الربع الأول من عام 2022، شهدت تركيا بيع أكثر من 708000 عقار فِيْ جميع أنحاء البلاد.

جاء ذلك وفق البيانات الصادرة عَنّْ المديرية العامة للسجل العقاري والمساحة العقارية بوزارة البيئة والتحول العمراني والتغير المناخي، فِيْ أبريل الماضي، والتي تم نشرها على موقعها الإلكتروني واطلعت عليها العرب اليوم الأخبار.

وأوضحت البيانات أن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري شهدت بيع 708.523 عقارا بلغت إيرادات الحكومة من بيعها 6 مليارات و 961 مليونا و 776 جنيها.

وبحسب الأشهر، شهد شهر مارس بيع 291 ألفًا و 739 عقارًا بقيمة مليارين و 971 مليونًا و 680 ألفًا و 895 جنيهًا بزيادة نسبتها 34٪ مقارنة بشهر فبراير الذي شهد بيع 217 ألفًا و 673 عقارًا.

من بين العقارات التي تم بيعها خلال الربع الأول 307،396 منزل، و 122،22 قطعة أرض، و 192،184 حقلاً.

مع بيع 92833 عقارًا، احتلت إسطنبول المرتبة الأولى بين الولايات التركية، تليها العاصمة أنقرة بـ 48116 عقارًا، ثم إزمير بـ 39.543 عقارًا، ثم أنطاليا بـ 28.455 عقارًا، وبورصا بـ 27207 عقارًا، وقونية بـ 20674، وكوجالي 1835 و 773.

أول أوروبي

يشار إلَّى أن تركيا تصدرت الدول الأوروبية فِيْ بيع أكبر عدد من العقارات خلال عام 2022 بنحو 1.5 مليون عقار.

جاء ذلك وفقًا للبيانات الصادرة فِيْ يناير الماضي عَنّْ هِيْئة الإحصاء الحكومية بالبلاد.

وأشارت البيانات إلَّى أن مبيعات العقارات فِيْ تركيا سجلت العام الماضي ثاني أعلى ذروة على الإطلاق بمليون و 492 ألف مبيعات.

وأشارت إلَّى أن الرقم القياسي لمبيعات العقارات لعام 2022 بلغ 499.316 منزلاً.