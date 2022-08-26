سوق النفط تمتص صدمة تحذيرات باول.. الأسعار تغلق على ارتفاع

ارتفعت أسعار النفط عَنّْد الإغلاق يوم الجمعة، مدعومة بمؤشرات على أن أوبك قد تخفض الإنتاج خلال الفترة المقبلة للسيطرة على أسعار السوق.

جاء ارتفاع أسعار النفط مع استيعاب المستثمرين وتجاهلهم فِيْ النهاية لتحذيرات رئيس الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لمواجهة بعض المعاناة الاقتصادية.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.65 دولار لتبلغ عَنّْد التسوية 100.99 دولار للبرميل. ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتًا لتبلغ عَنّْد التسوية 93.06 دولارًا للبرميل.

بشكل عام، ارتفع خام برنت بنسبة 4.4٪ خلال الأسبوع بينما من المقرر أن يرتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.5٪.

قالت وزارة النفط العمانية إنها تدعم جهُود أوبك + للحفاظ على استقرار السوق العالمية فِيْ مواجهة التقلبات والتحديات.

كَمْا أعلن وزير الطاقة والنفط السوداني محمد عبد الله فِيْ بيان أن بلاده تدعم جهُود “أوبك +” للحفاظ على استقرار السوق فِيْ مواجهة التشوهات والتقلبات.

وحذر رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول يوم الجمعة من أن معالجة التضخم فِيْ الولايات المتحدة “ستكون مؤلمة للعائلات والشركات الأمريكية”، لكن الفشل فِيْ العمل لكبح جماحه سوف يلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد.

فِيْ خطاب صريح وحازم فِيْ المؤتمر السنوي للبنوك المركزية فِيْ جاكسون هُول، وايومنغ، حذر رئيس الاحتياطي الفِيْدرالي من أن البنك المركزي الأمريكي سيستخدم “أدواته بقوة” من خلال رفع أسعار الفائدة.

بلغ معدل التضخم فِيْ الولايات المتحدة 8.5 فِيْ المائة بمعدل سنوي، مقارنة بـ 9.1 فِيْ المائة فِيْ يونيو، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك، وهُو قريب من أعلى مستوى له منذ أربعين عامًا.

حذر باول الأسواق من أن أسعار الفائدة ستدخل منطقة “تقييدية” وأن عتبة السعر المحايدة، والتي تعكس المستوى المثالي للمعدلات، عادة حوالي 2.5 فِيْ المائة، من أجل عدم التسبب فِيْ تدهُور الاقتصاد أو استقراره، لم تعد موجودة. الطاولة.