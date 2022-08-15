سوق دبي يفتح أبوابه لشركات الوساطة العاملة ببورصة الذهب والسلع

حصل سوق دبي المالي على موافقة هِيْئة الأوراق المالية والسلع لشركات الوساطة فِيْ بورصة دبي للذهب والسلع، لممارسة مهام عضو المشتقات فِيْ السوق.

يتيح ذلك لهذه الشركات تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات فِيْ سوق دبي المالي لأول مرة.

تلبي هذه الخطوة الاهتمام المتزايد لحوالي 21 شركة وساطة معتمدة من قبل هِيْئة الأوراق المالية والسلع كوسطاء فِيْ بورصة دبي للذهب والسلع، لتقديم خدماتها فِيْ سوق دبي المالي. تلقى السوق عددا من الاستفسارات حول كَيْفَِيْة منح هذه التراخيص.

رحب حامد علي، الرئيس التنفِيْذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، بصدور قرار رئيس مجلس إدارة هِيْئة الأوراق المالية والسلع رقم 15 / RM / لعام 2022 بشأن ضوابط شركات الوساطة فِيْ دبي. بورصة الذهب والسلع تمارس مهام عضو المشتقات فِيْ سوق دبي المالي، مشيداً بتعاون الهِيْئة الكبير مع سوق دبي المالي، والذي ساهم فِيْ تحقيق هذه الخطوة غير المسبوقة التي تتيح لشركات الوساطة العاملة فِيْ دبي بورصة الذهب والسلع وصول سلس ومباشر إلَّى سوق دبي المالي وبالتالي توفِيْر فرص تداول جديدة لعملائها.

وفقًا لقرار هِيْئة الأوراق المالية والسلع، أصبحت شركات الوساطة العاملة فِيْ بورصة دبي للذهب والسلع قادرة الآن على الحصول على مجموعة متنوعة من التراخيص المتعلقة بممارسة وظائف عضو المشتقات فِيْ سوق دبي المالي، بما فِيْ ذلك التداول وسيط، وسيط تداول ومقاصة، أو وسيط تجارة عامة ومقاصة، وهذا يتماشى مع الترخيص الممنوح له فِيْ بورصة دبي للذهب والسلع.

وقال حامد علي “دبي لديها نظام متكامل للأسواق المالية والسلع، ونحن حريصون على تعزيز تكامل جميع عَنّْاصر هذا النظام وتمكين مختلف المتعاملين من اغتنام الفرص المتنوعة التي يوفرها السوق من خلال المنتجات المالية وفئات الأصول المختلفة، حيث أن سوق دبي المالي من بين أكثر الأسواق المالية، يوفر السوق الإقليمي فئات أصول متعددة، بما فِيْ ذلك الأسْهُمْ وصناديق المؤشرات والعقود الآجلة للأسهم والنفط وغيرها، بما يتماشى مع الطلب المتزايد من قاعدة السوق المتنوعة المحلية والمستثمرين الدوليين “.

وأضاف حامد علي “أطلق سوق دبي المالي، على سبيل المثال، مؤخرًا تداول العقود الآجلة على النفط العماني بالتعاون مع بورصة دبي للنفط، ويستمر بخطوات سريعة لتوسيع نطاق سوق العقود الآجلة. علاوة على ذلك، نعتزم تعزيز هذا الاتجاه من خلال توفِيْر منتجات على فئات أصول جديدة، مما يسمح لشركات الوساطة العاملة فِيْ بورصة دبي للذهب والسلع بتقديم العديد من الخدمات للتجار، سواء على المنتجات المتاحة حاليًا أو التي من المخطط إطلاقها خلال اليوم التالي. مرحلة.”