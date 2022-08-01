سوق سيارات مستعملة اقل من ١٨٠٠٠ ريال سعودي بالسَعُودِيْة

السيارات المستعملة فِيْ السَعُودِيْة تتفاوت أسعارها وتختلف حسب نوع السيارة وجودتها، وكذلك الإمكانيات التي توفرها السيارة المعروضة للبيع بسعر يقل عن 18.000 ألف ريال سعودي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. عربي.

كَمْا أن لها سعرًا مغريًا يجعل الجميع يرغبون فِيْ شرائها، خاصةً وأنها سليمة من الداخل والخارج، ولديها إمكانيات مذهلة.

لذلك سوف نقدم لكَمْ اليوم فِيْ هذا المقال إمكانيات هذه السيارة المستعملة والتي يتم طرحها بسعر يقل عن 18،000 ألف ريال.

ملف كامل للسيارات تحت 18000 ريال

تويوتا يارس 2013 مستعملة للبيع

تتميز هذه السيارة بالعديد من الميزات التي سنشرحها بالكامل أدناه

ميزات السيارة الرئيسية

تتميز تويوتا ياريس 2013 بناقل حركة أوتوماتيكي، وتعمل بالبنزين، وتتميز أيضًا بلونها الأبيض، ووجود مرايا كهربائية على الجانبين، فضلًا عن تكييف هُواء قوي، ونوافذ أمامية، ومنبه، وإطارات، وجانبية. وسادة هُوائية.

يوجد سيارة تويوتا ياريس فِيْ حائل وسعرها 8،000 ألف ريال سعودي، والاتصال +96683973856 عبر الواتساب ورقم الهاتف 583973856

تويوتا يارس 2008 مستعملة للبيع

تويوتا يارس 2008 هِيْ واحدة من أنواع السيارات المستعملة للقيادة، على الرغم من صغر حجمها، إلا أنها اقتصادية للغاية وفعالة فِيْ استهلاك الوقود.

أهم مواصفات السيارة.

تتميز تويوتا يارس 2008 بلونها الرمادي وناقل الحركة اليدوي ومحرك البنزين.

يوجد تويوتا ياريس 2008 فِيْ جدة، وسعرها 14،500 الف ريال سعودي، والاتصال +966558467087، او رقم الهاتف. 0558467087.

هِيْونداي إلنترا 2015 مستعملة للبيع

ميزات السيارة الرئيسية

سيارة هِيْونداي إلنترا 2015 مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي وماكينة بنزين، ولونها أبيض.

توجد سيارة هِيْونداي إلنترا 2015 فِيْ جدة وسعرها 10.000 ألف ريال سعودي، والاتصال +966595257810.

هُوندا انتيغرا 2017 مستعملة للبيع

أهم مواصفات السيارة.

تتميز هُوندا انتجرا 2017 باللون الرمادي من الخارج وناقل حركة أوتوماتيكي وماكينة بنزين، ولا تتعدى 150 ألف كيلومتر، كَمْا أنها تحتوي على تنجيد من القماش، وفتحة سقف، ومشغل دي فِيْ دي، ومبدل أقراص، ومستشعرات خلفِيْة.

توجد سيارة هُوندا انتجرا 2017 فِيْ جدة وسعرها 15.000 ألف ريال سعودي، والاتصال +966591274769،0591274769.

هِيْونداي أكسنت 2016 مستعملة للبيع

أهم مواصفات السيارة.

تتميز هِيْونداي أكسنت 2016 بلونها الأبيض ومحركها الذي يعمل بالبنزين.

وأيضًا ناقل حركة أوتوماتيكي، ويحتوي أيضًا على زجاج ونظام ذكي لركن السيارة ومرايا قفل وجهاز تحكَمْ عن بعد.

توجد سيارة هِيْونداي أكسنت 2016 فِيْ القريات، وسعرها 16.000 ألف ريال سعودي.

و بالتقسيط 1000 ريال سعودي و دفعة أولى 5000 ريال سعودي

+966590166300،0590166300.