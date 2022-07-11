سوليفان قمة افتراضية رباعية لـ”بايدن” وقيادة الإمارات والهند وإسرائيل حول الأمن الغذائي

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يوم الاثنين إن المسؤولين الأمريكيين سيناقشون أمن الطاقة مع قادة أوبك خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلَّى الشرق الأوسط هذا الأسبوع.

وقال سوليفان للصحفِيْين “ستتاح لنا الفرصة للحديث عَنّْ أمن الطاقة مع قادة دول أوبك فِيْ الشرق الأوسط.”

قال سوليفان اليوم إن الرئيس جو بايدن سيشارك فِيْ قمة رباعية افتراضية مع قادة إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والهند خلال جولة فِيْ الشرق الأوسط هذا الأسبوع.

وصرح سوليفان للصحفِيْين بأن القمة ستركز على الأمن الغذائي.

سيزور الرئيس الأمريكي جو بايدن الشرق الأوسط فِيْ الفترة من 13 إلَّى 16 يوليو، بدءًا من إسرائيل، ثم فلسطين والسعودية.

وسيحضر قمة مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلَّى مصر والعراق والأردن المعروفة باسم دول مجلس التعاون الخليجي + 3، وسيلتقي مع نظرائه من جميع أنحاء المنطقة لتعزيز المصالح الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية للولايات المتحدة.