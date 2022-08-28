سوموديكا يثير الجدل “ليس مطلوبا أن أسجل بدلا من لاعبي الرائد”

أكد الروماني ماريوس سوموديكا، مدرب فريق الرائد لكرة القدم، أن فريقه لا يستحق الخسارة أمام أبها.

وخسر الرائد بنتيجة 2-1 أمام مضيفه أبها فِيْ المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحلة ضمن الجولة الأولى من “موسم 2022-2023”. دوري روشان السعودي. (انظر تفاصيل المباراة).

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قال سوموديكا، فِيْ حديثه لقناة SSC، “لم نستحق الخسارة ولدينا الكثير من الفرص للتسجيل. كَمْدرب، أبذل قصارى جهدي لإيصال اللاعبين إلَّى المرمى، لكنني لست مضطرًا للذهاب أسفل الملعب وإحراز الأهداف “.

“كَيْفَ يمكنني الفوز فِيْ الشوط الأول بهدف واحد وفِيْ 5 دقائق فقط فِيْ الشوط الثاني أتلقى هدفِيْن وأخسر المباراة أنا حزين للغاية.”

وتابع سوموديكا “لعبنا بشكل جيد للغاية فِيْ الشوط الأول وحققنا هدف أبها، لكنني شعرت وكأن فريقًا آخر قفز إلَّى أرض الملعب فِيْ الشوط الثاني”.

سوموديكا ينتقد حكام مباراة أبها

وحول هِيْئة التحكيم فِيْ المباراة، قال سوموديكا “استغرق الحكَمْ 3 دقائق لمشاهدة فِيْديو VAR، وكذلك 3 حالات سمع فِيْها (VAR)، بالإضافة إلَّى وقت التبديل، وسقط عدد من اللاعبين. الحقل.، فكَيْفَ تحسب 5 دقائق فقط فِيْ كل مرة مكافأة بدلا من الخسارة

وتابع “أنا أحترم التحكيم السعودي، ولا أتحدث عَنّْ النظام بل عَنّْ قضايا التحكيم فِيْ المباراة، وأطلب من الحكام احترام الأندية، وأؤكد أن الحكَمْ ليس سبب بلادي”. الخسارة، لكني أريد حقي فِيْ لعب الكرة “.

يتحدث Somodica عَنّْ اللاعبين الرواد

قال مدرب الرائد إنه يؤمن بلاعبي فريقه الذين اختارهم مع الإدارة، وكذلك المحترفِيْن الذين قدموا أداءً رائعًا أمام أبها، لكن هذه قائمة اللاعبين التي يمتلكها وهُو ليس كذلك. لاعبين آخرين. .

وأضاف “أنا أؤمن باللاعبين، لكنني أريد تغيير شخصية الفريق وكثافة الأداء، كَمْا أؤكد أن اللعب فِيْ مكان مرتفع فوق مستوى سطح البحر لا يسهل الأداء”.

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