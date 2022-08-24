سوناطراك الجزائرية تعلن اكتشافا نفطيا يقدر بحجم 151 مليون برميل

أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية عَنّْ اكتشاف نفطي ضخم فِيْ جنوب البلاد يحتوي على ملايين البراميل من الخام.

وقالت الشركة المملوكة للدولة إن حجم اكتشاف النفط يقدر بنحو 151 مليون برميل.

أعلنت سوناطراك أنها حققت نتيجة إيجابية خلال حفر بئر حاسي العطو شرق بمنطقة السبع بولاية أدرار جنوبي البلاد.

وقالت الشركة، فِيْ بيان عبر حسابها على فِيْسبوك اليوم، إن هذا الاكتشاف يأتي بعد 28 عامًا من آخر اكتشاف نفطي فِيْ الرقة السبع عام 1994، ويقع على بعد 6 كيلومترات من مركز المعالجة فِيْ حاسي إيلاتو.

وبينت أن التقدير المبدئي لحجم هذا الاكتشاف يتراوح بين 48 و 151 مليون برميل، موضحة أن هذه النتيجة الإيجابية مشجعة للغاية لاستمرار نشاط التنقيب عَنّْ المحروقات السائلة فِيْ منطقة السبع من أجل ضمان التزود بالوقود. مصفاة أدرار.

أعلنت سوناطراك قبل شهر أنها حققت ثلاثة اكتشافات جديدة فِيْ جنوب البلاد، من بينها اكتشافان للغاز، اعتمادًا على جهُودها الخاصة، فضلًا عَنّْ اكتشاف نفط بالشراكة مع شركة إيني الإيطالية.