سوناطراك تعلن عَنّْ “عطل” فِيْ أنبوب تصدير الغاز إلَّى إسبانيا

أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية، اليوم الأحد، عَنّْ خلل فِيْ خط أنابيب “ميدغاز” الذي يصدر الغاز إلَّى إسبانيا.

وبحسب قناة “النهار” الجزائرية، أوضحت سوناطراك أن الخلل فِيْ الأنبوب وقع فِيْ الجانب الإسباني.

وقالت الشركة إن الجانب الإسباني يعمل على إصلاح الخلل.

وأضافت سوناطراك أن وجهة تصدير الغاز الجزائري لم يتم تحويلها إلَّى دولة أخرى. وإذا تم ذلك، فإن لسوناطراك كل الحق فِيْ اتخاذ الإجراءات اللازمة “.

ويمثل الاضطراب صدمة جديدة لأوروبا التي عانت حتى وقت قريب من انقطاع تدفق الغاز الروسي، حيث تسعى لبناء احتياطياتها قبل بداية الشتاء.

من جهتها، قررت سوناطراك ة أسعار الغاز مع جميع تجارها. وقالت إن هناك ارتفاعا فِيْ أحجام تصدير الغاز عبر خط الأنابيب إلَّى إيطاليا مقارنة بإسبانيا.

وأكد رئيس سوناطراك والمدير العام توفِيْق حكار العمل على تسريع الخطوات. بناء خط أنابيب غاز عابر للصحراء بين الجزائر والنيجر ونيجيريا.

وقال توفِيْق حكار “مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء بين الجزائر والنيجر ونيجيريا لا يمكن مقارنته”. مع مشروع آخر يمر عبر أكثر من 12 دولة “.

وتابع توفِيْق حكار، “مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء مع 12 دولة سيكون التكلفة. سعر الغاز كبير وهذا يعطي الأفضلية للمشروع الجزائري “.

وكان السفِيْر الجزائري فِيْ إيطاليا، عبد الكريم الظواهري، أكد فِيْ وقت سابق استعداد الجزائر لقطع إمدادات الغاز الطبيعي عَنّْ إسبانيا إذا لم تحترم الأخيرة الاتفاقات المبرمة بينهما.

وفِيْ هذا السياق أوضح الطواهرية فِيْ مقابلة مع وكالة “نوفا” الإيطالية “إذا قررت إسبانيا إعادة تصدير الغاز الذي تشتريه من الجزائر إلَّى دول ثالثة، فقد توقف الجزائر بدورها الإمدادات إلَّى مدريد”.

وأضاف “الجزائر أصدرت بيانًا رسميًا ذكرت فِيْه أنه إذا أعادت إسبانيا تصدير الغاز إلَّى دول أخرى، فإن الجزائر لن تفِيْ بالتزاماتها، لأن إسبانيا ستكون أول من يختار عدم احترامها”.