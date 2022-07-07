سوناطراك تنفذ قرارها.. عقود جديدة لتوريد الغاز إلَّى فرنسا

بدأت الجزائر رسمياً فِيْ رفع أسعار الغاز الطبيعي الذي يتم توريده إلَّى أوروبا تماشياً مع الأسواق العالمية وإنعاش خزينتها العامة.

وأعلنت شركة النفط الحكومية الجزائرية سوناطراك، الخميس، أنها وقعت اتفاقا مع مجموعة الطاقة الفرنسية “إنجي” بشأن عقد لتوريد الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب الغاز “ميدغاز” الذي يربط الجزائر بأوروبا عبر إسبانيا.

وذكر بيان صادر عَنّْ شركة النفط أن “العقد الذي يُلزم الطرفِيْن منذ 2011 ينص على توريد الغاز الطبيعي لشركة سوناطراك إلَّى مجمع” إنجي “عبر خط أنابيب ميدغاس”.

واتفق الطرفان على “ة سعر بيع الغاز المطبق على مدى 3 سنوات وتمتد حتى عام 2024 مع مراعاة تطورات أوضاع السوق”.

وأشارت سوناتراك فِيْ بيانها إلَّى أن الطرفِيْن أكدا “بمناسبة توقيع هذه الاتفاقية عزمهما توسيع شراكتهما لتشمل الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي، حيث ستعزز سوناطراك حصتها فِيْ واردات شركة إنجي، مما يسمح للمجمعين بالاستمرار. التنويع والمساهمة فِيْ تحقيق أمن الطاقة للعملاء الأوروبيين “.

وخلص البيان إلَّى أنه “بالنظر إلَّى شراكتهما التقليدية فِيْ مجال الغاز، يلتزم الطرفان أيضًا بالعمل معًا لتقليل البصمة الكربونية وتقييم فرص الشراكة الجديدة، لا سيما تلك المتعلقة بتطوير الهِيْدروجين”.

رفع الأسعار “للجميع”

وأعلن توفِيْق، رئيس ومدير عام مجمع “سوناطراك” النفطي، الأحد الماضي، أن الشركة الحكومية قررت “أن قرار ة أسعار الغاز سيكون مع جميع المتعاملين مع سوناطراك”، فِيْ وقت أفادت فِيْه تقارير إعلامية أوروبية سابقة أن القرار سيشمل إسبانيا فقط بسبب الخلافات الدبلوماسية بين البلدين. البلدين.

وأقر حكار بزيادة حجم تصدير الغاز عبر خط الأنابيب إلَّى إيطاليا مقارنة بإسبانيا بعد الاتفاق الموقعة بين الجزائر وروما لزيادة ضخ الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب “ترانسميد”.

وفِيْ الشهر الماضي، قررت الجزائر فجأة “تغيير اتصالها بالغاز” بأوروبا تجاه إيطاليا، التي أصبحت، اعتبارًا من اليوم، “الموزع الحصري للغاز الجزائري فِيْ أوروبا”، بعد أن كانت شريكًا فِيْ ذلك مع إسبانيا.

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فِيْ مؤتمر صحفِيْ مشترك مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا فِيْ روما أن “إيطاليا ستكون الموزع للغاز الجزائري إلَّى أوروبا بعد زيادة الإمدادات إليها”.

فِيْ أبريل الماضي، دمر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي اتفاقية غازية، وصفها بأنها “تاريخية ونموذجية”، لزيادة إمدادات الغاز الجزائرية إلَّى روما.

ومن المتوقع أن تصل كَمْيات الغاز الجزائري المصدرة لإيطاليا عبر خط أنابيب “ترانسميد” إلَّى 9 مليارات متر مكعب إضافِيْة سنويا بين عامي 2023 و 2024.