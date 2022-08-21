سيارات أقل من 500 ريال فِيْ عُمان مستعملة استعمال نظيف تناسب الشباب والعائلات، هناك الكثير من المواقع لبيع السيارات المستعملة في عمان، حيث يتم عرض الكثير من السيارات المستخدمة في جميع أنواعها وبأسعار مناسبة للجميع، حيث تبدأ الأسعار من 350 ريال وأقل من 500 ريال وذلك حسب نظافة السيارة وجودتها، وهناك الكثير من أنواع سيارات أقل من 500 ريال فِيْ عُمان مستعملة تناسب الشباب والعائلات.

سيارات أقل من 500 ريال فِيْ عمان

نيسان صني 2001 موديل مستعمل

سيارة سيدان متوسطة الحجم مناسبة للعائلات، تعمل بمحرك 1600 سي سي وتنتج 100 حصان وعزم 155 نيوتن متر. مترو مع ناقل حركة يدوي بخمس سرعات.

تجاوز عدد جسور المشاة المقطوعة 200 ألف كيلومتر.

موقع السيارة فِيْ مدينة مسقط فِيْ منطقة المعبيلة.

السيارة فِيْ حالة جيدة مع بعض الاهتراء.

اللوحة الأصلية

تأمينك الإجباري والمصرح به.

تحتوي على مكيفات هُواء، وسائد هُوائية للسائق والراكب الأمامي، وأنظمة أمنية، وراديو، وبلوتوث، ومشغل MP3.

سعر سيارة نيسان صني المستعملة فِيْ عمان 350 ريال.

مرسيدس بنز E320 مستعملة 2003

سيارة سيدان كبيرة الحجم مناسبة للعائلات المكونة من 5 أشخاص بالغين، ولها محرك 3600 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيكي بست أسطوانات ينتج 250 حصانًا وعزم دوران 355 نيوتن. متر.

المسافة المقطوعة بالسيارة أكثر من 200 ألف كَمْ.

موقع السيارة فِيْ مدينة مسقط فِيْ منطقة السيب.

السيارة بحالة ممتازة وبدون حوادث.

أعيد طلاؤها جزئيًا.

تأمينك الإجباري والمصرح به.

تحتوي على تكييف هُواء، مثبت السرعة، إنذار ضد السرقة، نظام ملاحة، مصابيح زينون، فتحة سقف، مقاعد جلدية، حساسات لوقوف السيارات، نوافذ كهربائية ومرايا.

سعر مرسيدس بنز E320 تستخدم فِيْ عمان 450 ريال.

مازدا 323 موديل 2000 مستعمل

تعمل السيارة السيدان بمحرك يدوي رباعي الأسطوانات من خمس سرعات، بسعة 1500 سم مكعب وتولد 98 حصانًا و 145 نيوتن متر من عزم الدوران. متر.

عداد المسافات 20 ألف كَمْ.

موقع السيارة فِيْ مدينة مسقط فِيْ منطقة الخوض.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

لديه تأمين إلزامي ومرخص.

أعيد طلاؤها جزئيًا.

تحتوي على راديو وبلوتوث ومشغل MP3 ومنفذ USB وأنظمة أمان وتكييف هُواء بارد وسائد هُوائية للسائق والراكب الأمامي.

سعر سيارة مازدا 323 المستعملة فِيْ عمان 420 ريال.

دايهاتسو سيريون موديل 2004 مستعمل

سيارة هاتشباك صغيرة للشباب أو العائلات الصغيرة، تعمل بمحرك 1300 سي سي مع ناقل حركة يدوي رباعي الأسطوانات وقوة 80 حصان وعزم دوران 110 نيوتن. متر.

عداد المسافة للسيارة 50 ألف كَمْ.

موقع السيارة فِيْ مدينة مسقط فِيْ منطقة حائل.

السيارة بحالة ممتازة وبدون حوادث.

السيارة مسجلة ولديها تأمين شامل.

اللوحة أصلية.

دايهاتسو سيريون السعر المستعمل فِيْ عمان 450 ريال.

مستعملة Honghai NI 2022

تعمل السيارة بمحرك سعة 2000 سم مكعب وتولد 129 حصانًا و 165 نيوتن متر من عزم الدوران. متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي رباعي الأسطوانات.

عداد المسافة للسيارة 40 ألف كَمْ.

موقع السيارة فِيْ مدينة مسقط فِيْ منطقة سداب.

السيارة مؤمنة ومرخصة بالكامل.

السيارة بحالة ممتازة وجديدة.

اللوحة أصلية.

سعر Honghai NI فِيْ عمان 400 ريال.

سوبارو امبريزا 1998 مستعملة

سيارة سيدان متوسطة الحجم بأربع أسطوانات، سعة 1600 سي سي، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بخمس سرعات بقوة 98 حصاناً وعزم 145 نيوتن متر. متر.

عداد المسافة للسيارة 10 آلاف كَمْ.

موقع السيارة فِيْ مسقط فِيْ منطقة الخوض.

اللوحة أصلية.

مؤمن بالكامل ومرخص.

السيارة بحالة ممتازة وبدون حوادث.

سعر سيارة سوبارو امبريزا المستعملة فِيْ عمان 450 ريال.

هناك الكثير من السيارات ذات النوع الجيد والموديل الحديث المستعمل في عُمان والتي تناسب الشباب والعائلات، وتبدأ أسعار كما ويوجد سيارات أقل من 500 ريال ومن ضمنها سوبارو امبريزا 1998، دايهاتسو سيريون موديل 2004