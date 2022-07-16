سيارات أقل من 7 ألاف ريال فِيْ جدة مستعملة بحالات جيدة وممتازة للبيع

سيارات بأقل من 7 آلاف ريال فِيْ جدة،نشهد أن واحدة من أكبر المدن التي تبحث عنها سيارات مستعملة فِيْ السَعُودِيْة هِيْ مدينة جدة لأنها تعتبر من أكبر مدن المملكة، وتعتبر من أكثر المدن التي تتوسع فِيْها أنشطة بيع وشراء السيارات المستعملة. سيارات مستعملة فِيْ جدة بأقل من 7000 ريال بحالة جيدة وممتازة مع ذكر مواصفات كل سيارة بالتفصيل والمسافة المقطوعة وسعرها.

سيارات بأقل من 7 آلاف ريال فِيْ جدة

جيلي GS6 موديل 2014 مستعملة

سيارة سيدان متوسطة الحجم مناسبة للعائلات، تعمل بمحرك بسعة تصل إلى 1500 سم مكعب وناقل حركة يدوي رباعي الأسطوانات وخمس سرعات ينتج 115 حصانًا و 136 نيوتن متر من عزم الدوران. متر.

المسافة المقطوعة للسيارة 200.000 كَمْ.

موقع السيارة فِيْ جدة منطقة بحرة.

السيارة بحالة جيدة وبها عيوب هِيْكلية طفِيْفة بسبب الاستخدام، أعيد طلاءها جزئيًا.

سعر سيارة جيلي جي سي 6 المستعملة فِيْ جدة 6 آلاف ريال.

نيسان تيدان موديل 2007 مستعمل

سيارة هاتشباك صغيرة تعمل بمحرك 1600 سي سي وناقل حركة يدوي 4 أسطوانات 5 سرعات، ينتج مولد 125 حصاناً وعزم 145 نيوتن متر. متر.

المسافة المقطوعة للسيارة 200.000 كَمْ.

موقع السيارة فِيْ جدة منطقة البلد.

السيارة فِيْ حالة جيدة، هِيْكل السيارة به بعض العيوب والتآكل.

تحتوي على تكييف، راديو، بلوتوث، MP3، منفذ USB، وسائد هُوائية، أنظمة أمنية، مشغل سي دي.

سعر نيسان تيدا مستعمل فِيْ جدة 6500 ريال.

BMW X5 2000 موديل مستعمل

سيارة دفع رباعي عائلية ضخمة مناسبة للعائلات الكبيرة، محركها 4400 سي سي و 450 حصان وعزم دورانها 650 نيوتن متر. ناقل الحركة أوتوماتيكي مع 8 سلندرات.

المسافة المقطوعة للسيارة 200.000 كَمْ.

السيارة بحالة ممتازة وبدون حوادث الطلاء اصلي.

تحتوي على فتحة سقف، قفل مركزي، تكييف، مثبت سرعة، حساسات لوقوف السيارات، مرايا كهربائية، مصابيح LED، وسائد هُوائية، راديو، بلوتوث، مشغل MP3.

سعر سيارة BMW X5 المستعملة فِيْ جدة 6 آلاف ريال.

ام جي 3 2016 مستعملة

سيارة هاتشباك متوسطة الحجم تعمل بمحرك 1500 سي سي وناقل حركة يدوي رباعي الأسطوانات وخمس سرعات.

المسافة المقطوعة للسيارة 130،000 كَمْ.

موقع السيارة فِيْ جدة منطقة السلامة.

السيارة بحالة جيدة من الداخل والخارج.

سعر إم جي 3 المستعملة فِيْ جدة 4500 ريال.

رينج لوفر 1998 مستعملة للبيع

سيارة دفع رباعي بسعة وقود 4000 سم مكعب وخرجها 296 حصاناً وعزم دوران 366 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بثماني أسطوانات.

المسافة المقطوعة للسيارة 150.000 كَمْ.

موقع السيارة فِيْ مدينة جدة فِيْ المنطقة الغربية من البغدادية.

السيارة بحالة جيدة بها بعض العيوب وأضرار طفِيْفة فِيْ الهِيْكل، الطلاء أصلي.

سعر سيارة لاند روفر مستعملة فِيْ جدة 6 آلاف ريال.

ايسوزو دي ماكس 2003 مستعملة