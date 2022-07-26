سيارات استعمال خفِيْف فِيْ السَعُودِيْة لا تتعدى 60 ألف كَمْ بـ12 ألف ريال وطالع، أن عالم السيارات ملئ بالانواع المختلفة والاسعار المتفاوتة، فهناك أنواع كثيرة من السيارات مختلفة المواصفات، وكلما زادة جودة المواصفات كلما زاد سعر السيارات، توجد في السعودية سيارات خفيفة لديها كبح بسيط وبسعر مناسب،مثل سيارات تويوتا معقل،وسيارات الهيونداي، وسوف نوضح من خلال العربي اليوم عن عروسات السيارات في المملكة العربية السعودية التي تتلائم مع القدرة المالية لديكم.

ما هي سيارات المهمات الخفِيْفة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة؟

تويوتا كورولا موديل 2001 مستعمل

سيارة سيدان ومن أشهر فئات تويوتا، تأتي بمحرك 4 سلندر 5 سرعات، وتعمل بمحرك 1300 سي سي بقوة 92 حصان وعزم دوران 133 نيوتن. متر.

عدد الأميال المقطوعة 60.000 كَمْ.

موقع السيارة فِيْ مدينة الدمام حي الدواسر.

السيارة بحالة جيدة من الداخل والخارج مع عيوب هِيْكلية بسيطة.

أعيد طلاؤها جزئيًا.

سعر سيارة تويوتا كورولا المستعملة فِيْ السَعُودِيْة 12 ألف ريال.

فورد فوكس مستعملة 2007

سيارة سيدان عائلية كبيرة بمحرك قوي يمكنها استيعاب 3500 سم مكعب من الوقود وتنتج 265 حصانًا وعزم دوران 365 نيوتن. متر، تحتوي السيارة على محرك أوتوماتيكي بست أسطوانات.

عدد الأميال المقطوعة 60.000 كَمْ.

موقع السيارة فِيْ مدينة القريات بحي الشفاء.

السيارة بحالة ممتازة وبدون حوادث.

يشمل تكييف الهُواء، والقفل المركزي، وأجهزة استشعار وقوف السيارات، والدخول بدون مفتاح، وكاميرا الرؤية الخلفِيْة، والتحكَمْ فِيْ السرعة، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، ومنبه ضد السرقة، ومنفذ USB، وأضواء LED، ومشغل CD، ومشغل MP3، وراديو، وبلوتوث.

سعر سيارة فورد إيدج المستعملة فِيْ السَعُودِيْة 13 ألف ريال.

رنج روفر 2009 مستعمل

سيارة SUV عائلية كبيرة تتسع لسبعة مقاعد، تبلغ سعتها 4400 لتر من الديزل الموفر، وتصل قوة السيارة إلى 389 حصانًا و 440 نيوتن. متر من عزم الدوران، والمحرك أوتوماتيكي بثماني أسطوانات.

عدد الأميال المقطوعة 60.000 كَمْ.

موقع السيارة فِيْ مدينة المزاحمية بمنطقة العليا.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج بدون أعطال أو حوادث سابقة.

تحتوي على 7 مقاعد جلدية، تكييف هُواء، جميع الإجراءات الأمنية، شاشة لمس متعددة الوسائط، قفل مركزي، دخول بدون مفتاح.

سعر سيارة لاند روفر مستعملة فِيْ السَعُودِيْة 13 ألف ريال.

كيا بيكانتو 2022 مستعملة

سيارة هاتشباك صغيرة تعمل بمحرك 1200 سي سي وناقل حركة أوتوماتيكي رباعي الأسطوانات ينتج 84 حصاناً وعزم دوران 122 نيوتن متر. متر.

المسافة المقطوعة للسيارة 60 ألف كَمْ.

موقع السيارة فِيْ مدينة الضياء بمنطقة البقيع.

السيارة بحالة ممتازة جديدة وبدون حوادث.

سعر سيارة كيا بيكانتو المستعملة فِيْ السَعُودِيْة 20 ألف ريال.

ميتسوبيشي باجيرو موديل 2005 مستعملة

سيارة دفع رباعي عائلية بمحرك 3،800 سم مكعب ينتج 245 حصانًا وعزم 366 نيوتن متر. متر، ناقل حركة أوتوماتيكي بست أسطوانات.

عدد الأميال المقطوعة 60.000 كَمْ.

موقع السيارة فِيْ جدة فِيْ منطقة بريمان.

السيارة بحالة ممتازة وبدون حوادث.

اللوحة أصلية.

سعر سيارة ميتسوبيشي باجير المستعملة فِيْ السَعُودِيْة 15 ألف ريال.

موديل بي ام دبليو 530 2017 مستعملة

سيارة قوية من أعلى فئة تعمل بمحرك 4800 سم مكعب وتنتج 258 حصان وناقل حركة أوتوماتيكي به 8 سلندرات.

الأميال 90،000 كَمْ.

موقع السيارة فِيْ مدينة الرياض فِيْ منطقة الخليج.

السيارة بحالة ممتازة وبدون حوادث الطلاء اصلي.

سعر سيارة BMW 530 المستعملة فِيْ السَعُودِيْة 14.200 ألف ريال.

تويوتا كامري بيكس 1999 مستعملة

سيارة عائلية متوسطة الحجم تعمل بمحرك 2400 سي سي وناقل حركة يدوي رباعي الأسطوانات بخمس سرعات ينتج 124 حصاناً و 189 نيوتن. متر.

الأميال المستهلكة 40 ألف كَمْ.

موقع السيارات فِيْ مدينة مكة المكرمة بمنطقة العزيزية.

السيارة بحالة جيدة وبها عيوب بسيطة وأضرار هِيْكلية ناتجة عن الاستعمال.

أعيد طلاؤها بالكامل.

سعر سيارة تويوتا كامري بيكس مستعملة فِيْ السَعُودِيْة 13 ألف ريال.

تويوتا هايس 2002 مستعملة

سيارة نقل بصندوق مغلق مناسبة للشركات الكبيرة أو الصغيرة أو الأفراد، تعمل بمحرك 2000 سي سي وناقل حركة يدوي رباعي الأسطوانات.

المسافة المقطوعة للسيارة 50 ألف كَمْ.

موقع السيارة فِيْ مدينة القنفذة.

السيارة بحالة جيدة من الداخل والخارج.

بها تكييف هُواء، مرايا كهربائية، وسائد هُوائية، راديو، بلوتوث.

سعر سيارة تويوتا هايس مستعملة فِيْ السَعُودِيْة 14 ألف ريال.

وبهذا نكون قد تحدثنا عن أكثر أنواع السيارات انتشارا، والتي تختلف مواصفاتها وتتفاوت اسعارها،كما افدناكم بوضع ارقام التواصل مع مالكي السيارات من أجل الاستفسار اكثر عن السيارة التي تتناسب معك وترغب بشرائها.