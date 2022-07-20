سيارات بـ150 دينار فِيْ الكويت مستعملة وأعلى أرخص سيارات مستعملة بالكويت

سيارات مستعملة ب 150 دينار بالكويت بحالة جيدة وبتشكيلة واسعة ومميزة من أشهر السيارات الرائدة التي حازت على إقبال كبير من عملائها ورضاهم من حيث المحرك والمواصفات التي تحملها كل سيارة حسب موثوقيتها ومقاومتها وصلابتها، نحن نقدم مجموعة واسعة من السيارات المستعملة بالكويت إبتداءً من 150 دينار ما سبق هُو على النحو التالي.

سيارات مستعملة ب 150 دينار بالكويت

ميتسوبيشي جالانت 2006 مستعملة

سيارة سيدان عائلية متوسطة الحجم، تعمل بمحرك 2000 سي سي وناقل حركة أوتوماتيكي رباعي الأسطوانات، وتنتج 145 حصاناً و 225 نيوتن من عزم الدوران. متر.

المسافة المقطوعة للسيارة 170.000 كَمْ.

موقع السيارة فِيْ مدينة الأحمدي حي المهبولة.

السيارة بحالة جيدة لكن الآلة معيبة.

السيارة غير مؤمنة.

أعيد طلاؤها جزئيًا.

تحتوي على تكييف هُواء، قفل مركزي، وسائد هُوائية، نظام فرامل مانع للانغلاق، مثبت السرعة.

سعر سيارة ميتسوبيشي جالانت المستعملة فِيْ الكويت 150 ديناراً.

فورد فوكس 2002 موديل مستعمل

هاتشباك صغير بمحرك 2000 سي سي وقوة 147 حصان وناقل حركة أوتوماتيكي وبه 4 سلندرات.

المسافة المقطوعة للسيارة 80.000 كَمْ.

موقع السيارة فِيْ مدينة الفروانية.

السيارة بحالة جيدة من الداخل والخارج ولم تقع حوادث سابقة.

تحتوي على تكييف هُواء، قفل مركزي، نظام إنذار ضد السرقة، مثبت سرعة، نظام فرامل مانع للانغلاق، توزيع إلكتروني للفرامل، أجهزة استشعار لوقوف السيارات، راديو، بلوتوث، منفذ USB، نظام ملاحة جيد.

سعر سيارة فورد فوكس المستعملة فِيْ الكويت 150 ديناراً.

تويوتا كورولا 1999 مستعمل

سيارة سيدان قديمة صغيرة بمحرك أوتوماتيكي رباعي الأسطوانات، سعة 2000 سم مكعب، بقوة 148 حصان وعزم دوران 196 نيوتن متر. متر.

المسافة المقطوعة للسيارة 20 ألف ملم.

موقع السيارة فِيْ مدينة حولي بمنطقة السالمية.

السيارة بحالة جيدة من الداخل والخارج.

السيارة مؤمنة بالتأمين الإجباري.

تحتوي على قفل مركزي، وسائد هُوائية، مثبت سرعة، أنظمة أمان، تكييف هُواء، إنذار ضد السرقة، راديو.

تويوتا كورولا سعرها 190 دينار للكويت.

ميتسوبيشي لانسر 2000 موديل مستعمل

سيدان عائلية كبيرة، محركها يأتي بسعة 1300 سم مكعب مع ناقل حركة أوتوماتيكي 4 سلندر، ويولد 96 حصاناً وعزم دوران 225 نيوتن. متر.

المسافة المقطوعة بالسيارة أكثر من 200000 كَمْ.

موقع السيارة فِيْ مدينة الأحمدي منطقة المهبولة.

السيارة بحالة جيدة بها عيوب هِيْكلية بسيطة.

السيارة غير مؤمنة.

سعر ميتسوبيشي لانسر المستعملة فِيْ الكويت 230 ديناراً.

موديل Zotye 2009 مستعمل