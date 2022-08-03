سيارات بمحركات ديزل مستعملة فِيْ السَعُودِيْة موفرة بسعر 12 ألف فِيْما فوق

سيارات مستعملة بمحركات ديزل فِيْ السَعُودِيْة المدخرات وموافقة عملائها ومستخدميها، حيث أنها توفر الكثير من المال ولا تشدد على السيارة فِيْ العديد من الرحَلْات والرحَلْات الطويلة، فنحن نقدمها لكل مواطن أو مقيم فِيْ السَعُودِيْة سيارات ديزل مستعملة بأسعار رخيصة تبدأ من 12 ألف ريال فأكثر بحالة ممتازة مع صور سيارات على الأرض ومواصفاتها. وقطع المنصة كالآتي.

سيارات مستعملة بمحركات ديزل

تويوتا أفالون 2003 مستعملة

سيارة سيدان عائلية كبيرة، تأتي بمحرك ديزل قوي يتسع لـ 3500 سم مكعب ويولد 280 حصاناً وعزم 344 نيوتن متر. متر.

المسافة المقطوعة بالسيارة أكثر من 200 ألف كَمْ.

موقع السيارة فِيْ مدينة محايل عسير بمنطقة النماص.

السيارة بحالة ممتازة ولا تشكو من أعطال أو حوادث سابقة.

أعيد طلاؤها جزئيًا.

تحتوي على تكييف هُواء، فتحة سقف، راديو، بلوتوث، منفذ USB، مثبت السرعة، نظام ملاحة، نظام وقود مانع للانغلاق، شاشة وسائط متعددة.

سعر سيارة تويوتا أفالون المستعملة فِيْ السَعُودِيْة 15 ألف ريال.

سيمبول رينو مستعملة 2016

سيارة سيدان متوسطة الحجم، تأتي بمحرك 1600 سي سي بقوة 100 حصان وعزم دوران 145 نيوتن متر. متر، وناقل الحركة أوتوماتيكي وله أربع أسطوانات.

المسافة المقطوعة للسيارة 140 ألف كَمْ.

موقع السيارة فِيْ مدينة الجبيل بمنطقة الجبيل.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج ولم تقع حوادث سابقة.

يحتوي على شاشة لمس متعددة الوسائط، ونظام ملاحة، ونظام تثبيت السرعة، وكاميرا مراقبة خلفِيْة، وأجهزة استشعار لوقوف السيارات، ونظام فرامل مانع للانغلاق، وقفل مركزي، وأضواء LED، وراديو، وبلوتوث، ومنفذ USB، ومشغل MP3.

سعر سيارة رينو سيمبول المستعملة فِيْ السَعُودِيْة 19،500 ريال.

هِيْونداي أكسنت مستعملة 2017

يأتي مع محرك ديزل يمكن أن تستوعب 1600 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيكي رباعي الأسطوانات من ست سرعات، ينتج 110 حصانًا وعزم دوران 145 نيوتن متر. متر.

يمكن أن تستوعب 1600 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيكي رباعي الأسطوانات من ست سرعات، ينتج 110 حصانًا وعزم دوران 145 نيوتن متر. متر. المسافة المقطوعة للسيارة 92 حصان.

موقع السيارة فِيْ مدينة البهُو وسط البلد.

السيارة بحالة ممتازة داخليا وخارجيا.

اللوحة أصلية.

لديها وظيفة دخول بدون مفتاح، وقفل مركزي، وكاميرا مراقبة خلفِيْة، وراديو، وبلوتوث، وسائد هُوائية، ونظام ملاحة صغير، ومصابيح LED، ونظام تثبيت السرعة وتكييف الهُواء.

سعر سيارة هِيْونداي أكسنت المستعملة فِيْ السَعُودِيْة 24 ألف ريال.

تويوتا يارس 2017 مستعملة

سيدان عائلية، تأتي بمحرك 1500 سي سي بقوة 108 حصان وعزم 141 نيوتن متر. متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي رباعي الأسطوانات.

الأميال استهلكت 120 ألف كَمْ.

موقع السيارة فِيْ مدينة جدة حي الصفا.

السيارة بحالة جيدة بها عيوب هِيْكلية بسيطة.

سعر سيارة تويوتا يارس المستعملة فِيْ السَعُودِيْة 35 ألف ريال.

تويوتا هايس 2022 مستعملة