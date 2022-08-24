سيارات بيك اب فِيْ السَعُودِيْة مستعملة بأسعار ممتازة من 7 ألاف فِيْما فوق، تعد سيارة بي اب من السيارات الأكثر مبيعا في السعودية، لما تحمله من مواصفات وجودة عالية جدا، كما وتعد من السيارات الإقتصادية جدا، حيث تحظى سيارات بيك اب بشعبية عالية جدا، حيث يتراوح سعر سيارات بيك اب فِيْ السَعُودِيْة مستعملة من 7 ألاف فِيْما.

شاحنات مستعملة فِيْ السَعُودِيْة

نيسان نافارا 2010 موديل 2010 مستعملة

شاحنة نقل مناسبة للأفراد أو الشركات التي تعمل على محرك 2400 سم مكعب مع ناقل حركة أوتوماتيكي رباعي الأسطوانات وخمس سرعات، وتنتج نافارا قوة 160 حصانًا وعزم دوران 233 نيوتن متر. متر.

كانت المسافة المقطوعة للسيارة 60 ألف كَمْ.

موقع السيارة فِيْ مدينة ابها فِيْ منطقة الخششة.

السيارة بحالة ممتازة وبدون حوادث.

اللوحة أصلية.

تحتوي على تكييف هُواء، ومرايا ونوافذ كهربائية، ونظام تثبيت السرعة، ونظام ملاحة، ونظام فرامل مانع للانغلاق، ونظام أمان، وراديو، وبلوتوث، ومشغل MP3، ومنفذ USB.

سعر سيارة نيسان نافارا المستعملة فِيْ السَعُودِيْة 7 آلاف ريال.

تويوتا هِيْلوكس 1994 مستعملة

من أكثر الشاحنات مبيعًا بفضل محركاتها القوية وهِيْكلها، بسعة 2400 سم مكعب مع ناقل حركة يدوي رباعي الأسطوانات و 5 سرعات، وتنتج هِيْلوكس 188 حصانًا و 244 نيوتن متر من عزم الدوران. متر.

كانت المسافة المقطوعة للسيارة 500 ألف كَمْ.

موقع السيارة فِيْ مدينة الرياض بحي الملز.

السيارة بحالة جيدة بها عيوب وتآكل.

اللوحة أصلية.

لديها تكييف الهُواء، وسائد هُوائية، وراديو.

94 سعر تويوتا هايلكس تستخدم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة 14 ألف ريال.

نيسان بيك اب 2003 مستعملة

سيارة نقل، ومن أشهر السيارات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، تعمل بمحرك 2400 سي سي بقوة 155 حصاناً وعزم 218 نيوتن متر. متر، وناقل الحركة اليدوي رباعي الأسطوانات.

المسافة المقطوعة بالسيارة أكثر من 200 ألف كَمْ.

موقع السيارة فِيْ مدينة الرياض بمنطقة طيبة.

السيارة فِيْ حالة جيدة مع اهتراء بسيط.

اللوحة أصلية.

تحتوي على مكيفات، مثبت سرعة، راديو، بلوتوث، مشغل MP3، أنظمة أمنية، مرايا ونوافذ كهربائية وأضواء.

سعر سيارة نيسان فان مستعملة فِيْ السَعُودِيْة 14 ألف ريال.

سعر تويوتا هِيْلوكس 2006 المستعملة

يأتي بمحرك رباعي الأسطوانات يولد 165 حصاناً و 216 نيوتن متر من عزم الدوران. متر وإزاحة المحرك 2400 سم مكعب.

المسافة المقطوعة للسيارة 15000 كَمْ.

موقع السيارة فِيْ مدينة الاحساء.

السيارة ممتازة وبدون حوادث.

اللوحة أصلية.

سعر سيارة هِيْلوكس 2006 المستعملة 15 ألف ريال.

تويوتا هِيْلوكس 1988 مستعملة

يأتي بمحرك يدوي رباعي الأسطوانات و 5 سرعات وسعة وقود 2000 سي سي، بقوة 125 حصاناً وعزم دوران 165 نيوتن متر. متر.

الأميال التي تستهلكها السيارة 10 آلاف كَمْ.

موقع السيارة فِيْ مدينة جدة حي الحرازات.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

رسمت جزئيا.

سعر سيارة هِيْلوكس 1988 المستعملة فِيْ السَعُودِيْة 15 ألف ريال.

يفضل الكثير من المواطنين في السعودية سيارات بيك اب مستعملة ذات الحالة المستعملة، وذلك لما تحتويه من مواصفات خرافية جدا، وتعد من السيارات الخرافية حيث يتراوح سعرها 7 ألاف فِيْما فوق تحمل بمحرك يدوي رباعي الأسطوانات