سيارات تبدأ من 5000 ريال مستعملة للبيع بالسعودية وبحالة جيدة ومنها تويوتا كامري وكورولا

سيارات تبدأ من 5000 ريال مستعملة للبيع في السعودية بحالة جيدة ، للبيع العديد من سيارات تويوتا المستعملة بجميع موديلاتها وبخصومات واسعار تبدأ من 5000 ريال سعودي.
للبيع تويوتا كامري 2003 مستعملة
- تويوتا كامري تأتي مع ناقل حركة أوتوماتيكي.
- عدد الأميال 220.000 كم.
- السيارة تويوتا كامري في المدينة الشرقية.
- اللون الخارجي لسيارة تويوتا كامري هو فضي.
- الوقود المستخدم في تويوتا كامري هو البنزين.
- تويوتا كامري 2003 سيارة مستعملة بسعر 5500 ريال سعودي.
- يمكنك الحصول على تويوتا كامري بالاتصال على الرقم التالي: 00966595257810.
تويوتا كورولا مستعمل للبيع موديل 2010
- تويوتا كورولا تأتي مع ناقل حركة أوتوماتيكي.
- عدد الكيلومترات 300000 كم.
- يقع تويوتا كورولا في جدة.
- الوقود المستخدم في تويوتا كورولا هو البنزين.
- اللون الخارجي لسيارة تويوتا كورولا أبيض.
- السيارة مزودة بتكييف هواء ، وسائد هوائية للسائق ، ومقاعد كهربائية ، وجنوط.
- السيارة بها مبدل سي دي ومشغل سي دي وأجهزة استشعار وبلوتوث وكاميرا خلفية.
- تويوتا كورولا 2010 بسعر 9000 ريال سعودي.
- يمكنك الحصول على تويوتا كورولا بالاتصال على الرقم التالي: 00966583385739.
للبيع تويوتا يارس 2010 موديل 2010
- تويوتا يارس تأتي مع ناقل حركة أوتوماتيكي.
- يبلغ عدد الكيلومترات التي قطعتها 224000 كم.
- اللون الخارجي لسيارة تويوتا يارس أبيض.
- السيارة تويوتا ياريس في مدينة الباحة.
الوقود المستخدم في سيارة تويوتا يارس هو البنزين.
- السيارة مزودة بتكييف وجنوط وكافة أجهزة الأمان.
- سيارة تويوتا يارس 2010 موديل 2010 المستعملة بسعر 6500 ريال سعودي.
- يمكنك الحصول على سيارة تويوتا يارس مستعملة عن طريق الاتصال على الأرقام التالية: 0590331705 أو 00966590331705.
تويوتا كامري 2005 مستعملة للبيع
- تويوتا كامري تأتي مع ناقل حركة أوتوماتيكي.
- يبلغ عدد الكيلومترات التي قطعتها 160،000 كم.
- السيارة تويوتا كامري موجودة في القريات.
- الوقود المستخدم في تويوتا كامري هو البنزين.
- اللون الخارجي لسيارة تويوتا كامري أبيض.
- تويوتا كامري 2005 سيارة مستعملة بسعر 5000 ريال أو يمكنك الحصول عليها بالتقسيط بمقدم 2000 ريال وقسط شهري 1000 ريال.
- يمكنك الحصول على سيارة تويوتا كامري مستعملة بالاتصال على الأرقام التالية: 0580724968 أو 00966580724968.
تويوتا كورولا 2006 للبيع
- تويوتا كورولا تأتي مع ناقل حركة يدوي.
- عدد الكيلومترات: 128000 كم.
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