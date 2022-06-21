سيارات تبدأ من 5000 ريال مستعملة للبيع بالسعودية وبحالة جيدة ومنها تويوتا كامري وكورولا

سيارات تبدأ من 5000 ريال مستعملة للبيع في السعودية بحالة جيدة ، للبيع العديد من سيارات تويوتا المستعملة بجميع موديلاتها وبخصومات واسعار تبدأ من 5000 ريال سعودي.

للبيع تويوتا كامري 2003 مستعملة

تويوتا كامري تأتي مع ناقل حركة أوتوماتيكي.

عدد الأميال 220.000 كم.

السيارة تويوتا كامري في المدينة الشرقية.

اللون الخارجي لسيارة تويوتا كامري هو فضي.

الوقود المستخدم في تويوتا كامري هو البنزين.

تويوتا كامري 2003 سيارة مستعملة بسعر 5500 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على تويوتا كامري بالاتصال على الرقم التالي: 00966595257810.

تويوتا كورولا مستعمل للبيع موديل 2010

تويوتا كورولا تأتي مع ناقل حركة أوتوماتيكي.

عدد الكيلومترات 300000 كم.

يقع تويوتا كورولا في جدة.

الوقود المستخدم في تويوتا كورولا هو البنزين.

اللون الخارجي لسيارة تويوتا كورولا أبيض.

السيارة مزودة بتكييف هواء ، وسائد هوائية للسائق ، ومقاعد كهربائية ، وجنوط.

السيارة بها مبدل سي دي ومشغل سي دي وأجهزة استشعار وبلوتوث وكاميرا خلفية.

تويوتا كورولا 2010 بسعر 9000 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على تويوتا كورولا بالاتصال على الرقم التالي: 00966583385739.

للبيع تويوتا يارس 2010 موديل 2010

تويوتا يارس تأتي مع ناقل حركة أوتوماتيكي.

يبلغ عدد الكيلومترات التي قطعتها 224000 كم.

اللون الخارجي لسيارة تويوتا يارس أبيض.

السيارة تويوتا ياريس في مدينة الباحة.

الوقود المستخدم في سيارة تويوتا يارس هو البنزين.

الوقود المستخدم في سيارة تويوتا يارس هو البنزين. السيارة مزودة بتكييف وجنوط وكافة أجهزة الأمان.

سيارة تويوتا يارس 2010 موديل 2010 المستعملة بسعر 6500 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على سيارة تويوتا يارس مستعملة عن طريق الاتصال على الأرقام التالية: 0590331705 أو 00966590331705.

تويوتا كامري 2005 مستعملة للبيع

تويوتا كامري تأتي مع ناقل حركة أوتوماتيكي.

يبلغ عدد الكيلومترات التي قطعتها 160،000 كم.

السيارة تويوتا كامري موجودة في القريات.

الوقود المستخدم في تويوتا كامري هو البنزين.

اللون الخارجي لسيارة تويوتا كامري أبيض.

تويوتا كامري 2005 سيارة مستعملة بسعر 5000 ريال أو يمكنك الحصول عليها بالتقسيط بمقدم 2000 ريال وقسط شهري 1000 ريال.

يمكنك الحصول على سيارة تويوتا كامري مستعملة بالاتصال على الأرقام التالية: 0580724968 أو 00966580724968.

تويوتا كورولا 2006 للبيع